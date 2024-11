Skriniar porta l’attaccante alla Juve: Giuntoli fa spesa al Psg

Cristiano Giuntoli e la Juve meditano di fare spesa dal PSG: Milan Skriniar può arrivare a Torino e portare con sé anche l’attaccante, ecco i dettagli

La Juventus sta progettando i prossimi colpi di mercato e strizza l’occhio in casa del PSG. Ci sono diversi giocatori nella rosa dei campioni di Francia che piacciono ai bianconeri e che per un motivo o per un altro sono in uscita dal club parigino. Cristiano Giuntoli sta riflettendo su come rinforzare la squadra a disposizione di Thiago Motta.

Come già asserito dallo stesso tecnico ex Bologna, a gennaio c’è necessità di intervento più in difesa che in attacco. Nel pacchetto arretrato c’è da sostituire l’infortunato Bremer mentre in avanti manca un vice-Vlahovic, almeno al momento che Milik è ai box. L’urgenza però è più per il difensore, stando alle parole di società e allenatore. Anche perché con ogni probabilità il polacco ex Napoli entro l’inizio del nuovo anno potrebbe rivedersi in campo.

Giuntoli compra dal PSG? Coinvolto Skriniar, la situazione

Se si riuscisse ad arrivare ad un doppio colpo, ovvero sia l’attaccante che il difensore, sarebbe l’apoteosi ma la situazione non è semplice. Trovare due profili di spessore ma allo stesso tempo senza poter spendere molto. Ci proverà Giuntoli e per questo sta guardando con interesse in casa PSG e ad alcuni giocatori considerati non fondamentali per il progetto dei francesi.

Milan Skriniar, ad esempio, è il nome del centrale accostato a più riprese alla Juve per sostituire Gleison Bremer. L’ex Inter potrebbe arrivare a Torino e “tradire” così il suo passato interista, nonostante a Milano abbia fatto anche il capitano. Di sicuro la piazza nerazzurra non la prenderebbe bene. Insieme a lui può arrivare anche Kolo Muani, in uscita dal PSG per scarso feeling con Luis Enrique. Sarebbe lui il vice-Vlahovic osservato da Giuntoli. Ci sono però dei problemi.

Per entrambi, infatti, serve aiuto economico dai parigini per gli ingaggi. E le operazioni sarebbero possibili solo in prestito. Insomma le casse bianconere, al momento, non possono sostenere né l’acquisto a titolo definitivo dei due giocatori né soprattutto il loro stipendio così alto come quello percepito nella capitale francese. Questi sono due ostacoli non facili da risolvere. Bisognerà venirsi incontro, a cominciare dalla società transalpina passando per i due giocatori.