Torna alla Continassa, tifosi della Juventus stupiti

Ritorno alla Continassa, grande sorpresa in casa Juventus: lo stupore dei tifosi per l’arrivo nel gruppo bianconero

La Juventus prepara il derby di campionato con il Torino, appuntamento molto suggestivo e molto sentito, per l’ambiente bianconero, prima della pausa per le nazionali. Un ultimo match a chiudere il recente tour de force che ha portato alcuni risultati importanti per la squadra di Thiago Motta, ma che adesso va suggellato, se possibile, con tre punti fondamentali per tenersi in linea di galleggiamento con le prime posizioni in classifica.

E’ una Juventus che cerca conferme dal punto di vista del gioco e dell’efficacia dopo le ultime sfide. Dopo il successo con l’Udinese, è arrivato il pareggio con il Lille in Champions League, con tanti rimpianti per le occasioni non concretizzate. La prestazione è stata di buon livello, ma tutti si aspettavano di poter vincere una gara che è stata ben giocata.

Ecco perché con i granata dobbiamo aspettarci una Juventus aggressiva fin dal principio, alla ricerca di gol e spettacolo. Un derby è sempre un derby, comunque, e non bisognerà sottovalutare i granata, seppure in una certa difficoltà in questo momento e reduci da una striscia di risultati negativi.

La Juventus non recupera ancora Nico Gonzalez, che tornerà dopo la sosta, ma sta iniziando man mano ad avere più scelta nelle rotazioni. Ci saranno comunque degli interventi sul mercato a gennaio, per rinforzare la rosa ed avere più alternative. Intanto, però, c’è un ritorno a sorpresa alla Continassa, che ha spiazzato e fatto sorridere i tifosi.

Juventus, il ritorno di Bonucci: il grande ex in visita

Non si parla di un colpo di mercato e di un ritorno in campo, ma a Torino si è rivisto Leonardo Bonucci. L’ex difensore ha assistito a uno degli allenamenti della squadra di Thiago Motta.

Da poco, Bonucci è diventato allenatore con tanto di patentino e adesso sta studiando per farsi trovare pronto per la sua prima esperienza in panchina. Chissà se uno come lui, da giocatore, avrebbe ancora fatto comodo nell’emergenza difensiva bianconera. Ma ormai le scarpette sono state appese al chiodo. Per un prossimo futuro, chissà, non è detto che non si possa rivederlo al centro tecnico in altre vesti, ma è decisamente presto per pensarci, visto che tutti si augurano un ciclo lungo e pieno di soddisfazioni per Thiago Motta.