15 milioni, ecco per chi li spenderà Giuntoli: né bomber né difensore

La scelta è stata già fatta: Cristiano Giuntoli pronto al colpo, 15 milioni di euro per la firma. Il colpo è sorprendente

Messo a referto il Derby della Mole contro il Torino, in casa Juventus l’attenzione si sta già spostando alla super sfida – dopo la sosta – contro il Milan. Sabato 23 novembre in quel di San Siro la squadra di Thiago Motta sarà chiamata ad affrontare un banco di prova impegnativo, per testare le ambizioni Scudetto.

Ad ogni modo modo la dirigenza bianconera sta nel frattempo lavorando sottotraccia alle prossime mosse in sede di calciomercato. Un sostituto dell’infortunato Gleison Bremer sarà sicuramente tra le priorità nel mese di gennaio, così come la firma di un attaccante che possa fungere da vice Vlahovic e far rifiatare la punta serba. In tal senso, però, la primissima mossa che Cristiano Giuntoli ha in mente riguarda un’altra zona del campo.

Il dt nelle ultime ore, secondo voci che rimbalzano dalla Spagna, avrebbe messo nel mirino un grandissimo calciatore sul quale la Juventus potrebbe provare a puntare già nel mese di gennaio. Né difensore né attaccante: ecco la soluzione che il dirigente del club bianconero sta portando segretamente avanti, sarebbe un affare da urlo che potrebbe essere chiuso per appena 15 milioni di euro.

Juve, che affare: 15 milioni, per la sorpresa di Giuntoli

L’indiscrezione che riguarda la società torinese viene riportata da ‘Fichajes.net’ che sottolinea come la Juventus sia effettivamente fortemente interessata già per le prime settimane dell’anno nuovo al centrocampista del Borussia Dortmund, il 30enne Marcel Sabitzer.

Pare dunque che si tratti di un interesse concreto quello della dirigenza juventina che, evidentemente insoddisfatta dalle prestazioni deludenti di Douglas Luiz, si sta guardando intorno alla ricerca di un centrocampista di qualità e spessore internazionale. E così in questo caso Sabitzer sarebbe l’ideale, viste le sua grandi capacità in fase di interdizione ma anche la possibilità di incidere in attacco. Classe ’94, l’ex Bayern Monaco è in scadenza nell’estate 2027: nonostante ciò, una proposta da appena 15 milioni di euro potrebbe bastare per convincere la dirigenza del Borussia Dortmund a lasciarlo partire, anche a stagione in corso.

14 presenze e 864′ in campo, al momento, con la squadra giallonera per il centrocampista che Thiago Motta considererebbe ideale per la mediana bianconera. D’altro canto il Borussia aprirebbe all’addio per fare cassa e avere nuove disponibilità per rinforzarsi, a gennaio, in altre zone del campo. L’incastro perfetto che, da Torino, sperano possa effettivamente diventare molto presto realtà. Giuntoli è al lavoro e nonostante le palesi emergenze tra difesa e attacco, la prima mossa del dt porterebbe ad un nuovo fortissimo centrocampista.