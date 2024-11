Il nuovo Messi ha stregato la Juventus: lo prendono per 15 milioni

Il nuovo Messi ha stregato la Juventus. La vittoria nel derby della Mole trasmette entusiasmo dalle parti della Continassa. E gennaio è adesso.

La rete di un Timothy Weah, che appare sempre più nelle forme del fratello ‘forte’ rispetto al giocatore ‘indecifrabile’ osservato sotto la guida di Massimiliano Allegri ed il raddoppio di Kenan Yildiz, con tanto di esultanza con ‘la lingua di fuori’ per omaggiare nella maniera migliore il neo 50enne Alessandro Del Piero, stanno regalando una domenica piena di sorrisi alla dirigenza bianconera ed ai suoi tifosi.

Ora la pausa per le nazionali e poi si sarà già superata la metà di novembre. La stagione in corso entra nel vivo e la sessione di mercato di gennaio si avvicina sempre di più. All’inizio la finestra di mercato invernale avrebbe dovuto rappresentare l’opportunità di acquisire soltanto un vice-Vlahovic considerata la prolungata assenza di Arek Milik e l’incertezza riguardo alla data di un suo ‘certo’ ritorno in campo.

Il grave infortunio occorso a Gleison Bremer ha di fatto complicato, e mutato, i piani bianconeri per gennaio.

Il nuovo Messi ha stregato la Juventus: Giuntoli lo vuole a Torino

Il mercato di gennaio tra necessità impellenti ed idee proiettate nel futuro. Presente e futuro intrecciati nei piani del direttore tecnico bianconero.

Pertanto non soltanto i profili giusti per sostituire degnamente Bremer e far rifiatare l’onnipresente Vlahovic, ma anche talenti in erba da strappare alla concorrenza. Esattamente come Andrija Maksimovic, 17enne centrocampista serbo della Stella Rossa Belgrado. Come ci ricorda le bild.de, il talento serbo, di piede mancino, è già stato soprannominato il “Messi serbo” per via della sua raffinata tecnica individuale e per le sue doti realizzative, 6 rete ed altrettanti assist, in 17 gare.

Bundesliga e Premier League sono già sulle tracce del 17enne talento della Stella Rossa. Cristiano Giuntoli intende intende ‘essere della partita’ e tentare di portare alla Continassa Andrija Maksimovic. Il giovane è legato alla Stella Rossa fino a giugno del 2027, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire. Il Borussia Dortmund sembra, al momento, in vantaggio su Manchester City e Liverpool, ma la Juventus non molla.

E’ da poco diventato il più giovane giocatore ad aver indossato la maglia della nazionale serba. La stessa maglia indossata da Dusan Vlahovic…