Juventus-Torino non è ancora finita: caos allo stadio, li hanno distrutti

Juventus-Torino non è ancora finita. I derby lasciano sempre strascichi di ogni sorta. L’ultima stracittadina della Mole non ha fatto eccezione.

Un Torino che voleva fare bella figura nella gara più sentita dell’anno ed una Juventus che non intendeva perdere ulteriore terreno nei confronti delle squadre che la precedono in classifica. Il Derby della Mole presentava le solite, vecchie e nuove, aspettative.

Il popolo granata attende la vittoria nel derby nel campionato di Serie A dall’ormai lontano 26 aprile 2015. La rete bianconera di Andrea Pirlo quel giorno non è bastata a regalare il successo alla Juventus. La vittoria granata ha portato la firma di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella. La stracittadina che ha segnato la dodicesima giornata della stagione 2024-25 non ha avuto un esito differente da quelli dell’ultimo decennio. Non ha vinto il Torino, ha vinto la Juventus. Una gara che non ha avuto storia, esattamente come numerose altre stracittadine più recenti, e più lontane.

Juventus-Torino non è ancora finita: settore ospiti distrutto

Il più classico dei punteggi, 2-0, per la più classica delle partite senza storia. Come narrano le cronache ‘una sola squadra in campo, e ha le maglie bianconere’. Per i tifosi del Toro un’altra sfida persa e l’ennesima delusione da smaltire in fretta.

Delusione che, però, più di ‘qualcuno’ ha inteso sfogare nella maniera peggiore. Giovanni Albanese, sul suo profilo X, ha provato a descrivere quanto accaduto all’Allianz Stadium: “Seggiolini staccati e lanciati in campo a fine partita, bagni distrutti“. In allegato qualche immagine dei danni causati dalla ‘rabbia granata’. Il Derby della Mole non è ancora terminato e lo strascico, quasi naturale, che segue questa volta non riguarda reti annullate o rigori negati, bensì l’inciviltà di presunti tifosi che lasciano seggiolini e bagni distrutti dietro di loro. La peggiore delle sconfitte.