Juventus tradita, lo prende l’Inter sul gong: salta tutto

Juventus tradita: il giocatore lo prende l’Inter a parametro zero. Marotta annusa il colpo e ha la preferenza del diretto interessato

Sempre Juve-Inter. Non solo dentro al campo, e si spera quest’anno che i bianconeri possano restare vivi fino al termine della stagione, ma anche sul mercato. Si sa, il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia.

Giuntoli e Marotta già nell’estate appena passata se le sono “date”: Cabal, ad esempio, sembrava a un passo dai nerazzurri ma poi è arrivato a Torino: un colpo di fino quello dell’ex dirigente del Napoli che, però, almeno stando alle informazioni di De Fazio, giornalista de L’Equipe intervenuto a Juve Zone, programma di calciomercato.it, potrebbe rifarsi nel corso della prossima estate con gli interessi. Perché sì, purtroppo in questo caso non parliamo di un esterno difensivo, ma di un attaccante. Quella punta che la Juve segue da molto tempo.

Juventus tradita, David vuole l’Inter

“David è un attaccante fortissimo, ma nel sistema di Thiago Motta farebbe fatica perché non avrebbe tantissimi palloni. In Serie A David fa facilmente 20 gol. Nel sistema di gioco direi – ha detto De Fazio – che sia meglio per l’Inter che ha un attacco a due punte”. Non solo David, comunque, dei francesi piace molto a Giuntoli pure l’esterno Zhegrova: “Cabal ha visitato Lille per quanto ha girato”, ha detto De Fazio per mettere in evidenza la grande prestazione del kosovaro nella sfida di Champions contro Koopmeiners e compagni.

Quindi “per una questione tattica David sceglierebbe l’Inter anziché la Juventus“ ha sottolineato ancora il giornalista che in poche parole chiude tutte le porte a quello che poteva essere (potrebbe essere, nulla è ancora deciso) un innesto bianconero per la prossima stagione. Ricordiamo, infine, che David ha un contratto in scadenza alla fine di questa annata e ha già deciso di non rinnovare con francesi che quindi lo perderanno quasi sicuramente a parametro zero, a meno che non arrivi un’offerta a gennaio.