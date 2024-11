Sgarbo alla rivale: Juventus, colpo da capogiro

Cristiano Giuntoli ha deciso: il nuovo rinforzo della Juventus arriverà dalla rivale. L’affare è vicino alla chiusura.

Obiettivi chiari per la Juventus che è già pronta a tornare sul mercato, Cristiano Giuntoli ha promesso che a gennaio rinforzerà la rosa e il direttore sportivo bianconero ha già cominciato a sondare diversi nomi. Nuova opportunità di calciomercato per la Vecchia Signora che può soffiare un gioiello ai propri rivali di sempre.

Non sarebbe la prima volta che la Juve si rinforza sottraendo ai club avversari i loro giocatori migliori e a gennaio potrebbe succedere di nuovo. Il DS ha individuato alcuni nomi che farebbero comodo alla rosa di Thiago Motta e spera di chiudere prima della concorrenza. Soprattutto perché attualmente non trova spazio all’interno del club e nelle prossime settimane potrebbe fare delle pressioni alla società affinché lo lasci partire.

In quel caso la Juventus potrebbe farsi sotto. Giuntoli lo ha detto: la priorità è un difensore ma attenzione alle occasioni, è evidente che nell’organico manchi qualcosa in attacco e non è da escludere che oltre al reparto arretrato ai aggiungeranno nuovi elementi anche a quello avanzato. La sua partenza è ormai scontata, occhi al trasferimento storico.

Calciomercato Juventus, lo prende Giuntoli: si trasferisce a gennaio

Quando Napoli e Juventus fanno affari, il calciomercato diventa sempre incandescente. Questa volta ad essere finito nel mirino dei bianconeri è Giacomo Raspadori, poche presenze per lui con gli azzurri e questo rischia di costare caro alla sua carriera. Sia a livello di club ma anche, e forse soprattutto, per quanto riguarda la Nazionale. Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, i partenopei sono pronti a metterlo sul mercato.

L’attaccante poteva essere una risorsa nel nuovo Napoli di Antonio Conte ma a novembre non è ancora riuscito a ritagliarsi lo spazio che meriterebbe. Per Luciano Spalletti è ancora un punto fermo, lo ha convocato anche per le ultime gare di Nations League, ma di questo passo rischia di perdere il treno che porterebbe, in caso di qualificazione, ai Mondiali del 2026.

Insomma, Raspadori ha bisogno di giocare e con Motta potrebbe finalmente ritrovare l’ormai smarrita serenità. Per l’ex Bologna sarebbe utile come esterno d’attacco, anche se sulle fasce ce ne sono tanti, inclusi diversi giovani di prospettiva, ma soprattutto come sostituto di Dusan Vlahovic. Alla Juve manca un centravanti punto di riferimento e Raspadori sarebbe perfetto, anche perché rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto al centravanti serbo. Giuntoli studia il colpo già per gennaio: ci vogliono circa 20 milioni.