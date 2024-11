Stende la Juve, Giuntoli lo compra: David è già il passato

Juventus stesa, Giuntoli se ne innamora e lo vuole assolutamente comprare: altro che David, è già il passato

Archiviato il Derby contro il Torino disputato nella serata di ieri, all’Allianz Stadium, la Serie A si ferma per qualche settimana per lasciare il posto alle Nazionali in vista delle ultime partite di Nations League dell’anno. Thiago Motta, nei prossimi giorni, avrà a disposizione solamente pochi calciatori su cui contare alla Continassa.

Una occasione per fare il punto della situazione su vari fattori che non vanno, ovvero sulla difesa che nelle ultime partite ha decisamente concesso troppo agli avversari. Sarà anche il momento di pianificare il futuro, magari con qualche volto nuovo in rosa. Ed è per questo motivo che ci sta seriamente pensando Cristiano Giuntoli.

Proprio il dirigente ha notato uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione. In occasione della quarta uscita stagionale, in Champions League, della Juventus contro il Lille. Altro che Jonathan David, oramai il centravanti è il passato. Sul taccuino del ds spunta un altro nome importante.

Juventus, altro che David: piace l’ennesimo talento del Lille

Juan David Cabal difficilmente dimenticherà la serata francese in Champions League. Il difensore, infatti, è stato “umiliato” calcisticamente da Edon Zhegrova che ha fatto tutto quello che voleva in mezzo al campo. Una prestazione maiuscola quella del nazionale kosovaro che ha messo in difficoltà, in più di una occasione, la retroguardia bianconera.

Il classe ’99, a dire il vero, ha fatto ammattire un po’ tutti gli avversari che difficilmente riuscivano a prenderlo. Proprio lui è stato l’autore dell’assist che ha permesso a David di trovare la rete del momentaneo vantaggio dei transalpini. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. La Juventus tenterà un assalto al termine di questa stagione. Magari sperando di ottenere un importante sconto dal Lille vista la scadenza del suo accordo.

La cosa certa è che Giuntoli è rimasto colpito dalla sua prestazione. Anche se, allo stesso tempo, bisogna fare molto presto visto che sulle sue tracce non c’è solamente la Juventus ma anche altri club europei che lo hanno puntato. Non è un mistero che lo stesso Zhegrova sia diventato uno dei calciatori più interessanti ed importanti di tutta la Ligue 1. Un gioiello per il Lille che se lo tiene stretto ma che, nel caso in cui dovesse arrivare una offerta a dir poco irrinunciabile, può lasciarlo partire.