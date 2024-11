Acquisto a titolo definitivo: colpaccio Juventus in Serie A

Adesso la Juventus lo prende direttamente dalla Serie A, ci sarebbe già l’offerta. Ecco i dettagli dell’operazione.

La Juventus sembra intenzionata a continuare la sua strategia di puntare su giovani talenti per rafforzare il proprio reparto difensivo. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore c’è quello di Saba Goglichidze, classe 2004 dell’Empoli, che sta vivendo un inizio di stagione particolarmente positivo in Serie A. Il giovane difensore ha attirato l’attenzione di diverse squadre grazie alle sue prestazioni, ma i bianconeri sembrano pronti a passare all’azione con un’offerta di circa 7 milioni di euro.

L’operazione sarebbe mirata al mercato estivo, lasciando così il tempo al ragazzo di continuare il suo percorso di crescita con la maglia dell’Empoli. Attualmente, tuttavia, non risultano contatti tra la Juventus e Ardian Ismajli, altro difensore della compagine toscana, segno che il focus dei bianconeri sembra chiaramente puntato sul giovane Goglichidze. Questo approccio sottolinea la volontà della Vecchia Signora di investire su profili dal potenziale di crescita significativo, in linea con le recenti politiche del club.

Operazione da 7 milioni: così arriva Goglichidze

L’interesse della Juventus per Saba Goglichidze rappresenta un segnale importante sul fronte delle strategie di mercato del club torinese, che da tempo mostra l’intenzione di rafforzare la propria rosa con giovani talenti promettenti del panorama calcistico italiano. Il difensore classe 2004, finora, ha mostrato grande maturità e capacità di adattamento al massimo campionato, doti che lo rendono un prospetto particolarmente appetibile per i bianconeri.

L’eventuale operazione con l’Empoli, fissata indicativamente intorno ai 7 milioni di euro, potrebbe rappresentare un investimento lungimirante per la Juventus, in cerca di innesti che possano garantire continuità e solidità nel lungo termine. Tuttavia, va evidenziato che una trattativa del genere, se confermata, vedrebbe presumibilmente Goglichidze rimanere ancora una stagione in Toscana prima di un approdo definitivo a Torino, un’ipotesi che favorirebbe la sua crescita e un ulteriore accumulo di esperienza nel campionato di Serie A.

Per quanto riguarda Ardian Ismajli, al momento non emergono particolari segnali di interesse da parte della Juventus. Il difensore albanese, sebbene sia un profilo più esperto e già consolidato, non rientra nei piani immediati della Vecchia Signora. Questa scelta potrebbe dipendere dall’orientamento del club verso profili più giovani, o forse anche dal rapporto qualità-prezzo del giocatore in rapporto al mercato attuale. In ogni caso, il focus rimane su Goglichidze, un segnale forte della volontà di costruire una squadra dal potenziale elevato per il futuro.