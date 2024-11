Atletico Madrid rifiutato, estasi Juve: ha scelto i bianconeri

Atletico Madrid rifiutato ed estati Juventus: in questo modo Giuntoli ha convinto il giocatore. Ha scelto i bianconeri. Il retroscena

Un retroscena clamoroso, uno di quelli che fanno capire come, nel calciomercato, tutto è possibile. E soprattutto fanno capire che alla fine della fiera, nonostante trattative, soldi e tutto il resto che c’è dietro un’operazione, sono i giocatori a decidere il proprio futuro.

Non che ci volesse chissà quale conferma: nell’estate scorsa ad esempio un ex bianconero, Dybala, ha deciso di rifiutare i milioni arabi per rimanere alla Roma. Chissà se la Joya si è pentito di quella scelta visto il momento che il club giallorosso sta passando. Non lo sappiamo. Ma sappiamo benissimo che, della propria scelta, non si è pentito Weah. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2023, l’intermediario di mercato che ha seguito la trattativa ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, svelando come sono andate le cose.

Atletico Madrid rifiutato: la scelta bianconera di Weah

“L’Atletico era molto interessato, questo è vero. Al tempo stesso è giusto dire che Timothy ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro, dando la precedenza alla Juve. Voleva venire in Italia e, quando lo hanno chiamato i bianconeri, ha accettato subito”. Insomma, nemmeno il tempo magari di mettere sul piatto un’importante offerta economica che la decisione era stata già presa.

E ovviamente non poteva mancare il consiglio del papà, che in Italia ci ha giocato con la maglia del Milan: “La scelta di venire alla Juventus è stata sua su consiglio di papà George, che conosceva bene la Serie A e lo riteneva il campionato giusto per la crescita di Timothy. Nonostante il grande passato milanista, suo padre tifa per la Juve, perciò il matrimonio col club bianconero è stato l’ideale sotto tutti i punti di vista. Se può fare il centravanti? Se l’è cavata bene anche da punta”.