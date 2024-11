David alla Juventus: l’indizio social manda in visibilio Giuntoli

David alla Juventus, c’è un indizio social che potrebbe mandare Giuntoli in visibilio. Ecco cos’ha fatto l’attaccante del Lille accostato ai bianconeri

Il nome di David, attaccante del Lille, è ormai accostato da diverso tempo alla Juventus. Il canadese, che ha segnato contro i bianconeri in Champions League, come sappiamo ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione che non rinnoverà. Quindi si potrebbe prendere la prossima estate a parametro zero.

Direte voi, tutto semplice. Beh, nella realtà dei fatti non è proprio così per diversi motivi. Quello più importante, ovviamente, è riferito al fatto che sulle tracce del giocatore ci sono diverse formazioni: non solo l’Inter, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, ma anche le big della Premier League che potrebbero, nel corso della sessione invernale di mercato, presentarsi in Francia con un’offerta – anche minima – e strappare il giocatore non solo alla Juventus, ma soprattutto alla squadra transalpina che tanto bene sta facendo nella massima competizione europea. Si parla soprattutto dell’Arsenal, che potrebbe in questo modo abbandonare in maniera definitiva Vlahovic.

David alla Juventus, spunta il like ai bianconeri

Certo, in un momento storico come questo nel quale i social molto spesso diventano indizi, non può passare inosservato il like che David ha piazzato sul post della Juventus che festeggiava la vittoria del derby contro il Torino. Una foto di Weah e di Yildiz, i due mattatori della serata, alla quale il canadese ha piazzato il cuore rosso che indica il gradimento su Instagram.

Assai probabile, togliendo insomma le possibili notizie che riguardano il mercato, che il like sia dovuto al fatto che Weah è un caro amico dell’attaccante canadese. E magari, comunque, potrebbe anche essere un aiuto alla Juventus questo rapporto così solido tra i due. Insomma, tutto fa brodo verrebbe da dire e nella realtà dei fatti è proprio così. In momenti come questi inutile nascondersi dietro a un dito: i segnali devono essere presi per forza tutti in considerazione. E un like sui social, in questo periodo, è proprio uno dei segnali più importanti che possono arrivare.