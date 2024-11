Il sostituto di Bremer arriva gratis dalla Roma: regalo di Juric

Continua la ricerca della Juventus di un nuovo difensore per il mercato di gennaio che sostituisca l’infortunato Bremer, dalla Roma può arrivare il giusto colpo

Sono ore di grande festa in casa Juventus in seguito alla vittoria di sabato sera nel derby contro il Torino per 2-0. I bianconeri di Thiago Motta sono tornati a vincere in casa e lo hanno fatto anche senza subire reti, un particolare che nelle ultime partite giocate all’Allianz Stadium non era sempre arrivato. Ora i tifosi juventini guardano con maggiore ottimismo alla vetta della classifica e, superata questa sosta per le Nazionali, sono attesi dal big match contro il Milan in trasferta a San Siro.

Superato questo ultimo mese e mezzo del 2024, arriverà poi l’anno nuovo con gennaio che come sempre sarà un periodo caratterizzato dal calciomercato. In questa sessione invernale di trasferimenti la dirigenza della Juventus dovrà cercare un nuovo difensore centrale da mettere al servizio di Motta in modo da fornirgli così un sostituto di Gleison Bremer che sarà fermo ai box per infortunio fino al termine della stagione. La Roma di Juric potrebbe essere la giusta soluzione, ecco come.

La Roma può “regalare” il sostituto di Bremer alla Juve

In queste prime dodici giornate di campionato la Roma non se la sta passando molto bene ed è molto attardato sia nella classifica di Serie A che in quella di Europa League. La stagione fin qui è stata ancora più complicata per i problemi che sono emersi a livello societario con le dimissioni dell’AD Lina Souloukou e l’esonero di una bandiera del club come Daniele De Rossi che nella prima metà di settembre è stato sollevato dal suo incarico di allenatore.

Al suo posto è arrivato Ivan Juric che non è riuscito a far fare alla Roma un salto di qualità e viene criticato da molti tifosi anche per la sua gestione di alcuni calciatori giallorossi. Uno fra tutti è Mats Hummels, arrivato nella Capitale fresco di finale di Champions League con il suo Borussia Dortmund, il tedesco non ha avuto ancora una vera chance per mostrare le sue qualità (a parte uno spezzone di pochi minuti nella trasferta di Firenze persa 5-1).

Per tale ragione è nata l’idea in casa Juve di fare un tentativo a gennaio per portare Hummels all’ombra della Mole. La Roma lo ha preso da svincolato, motivo per il quale potrebbe liberarlo a zero facendo risparmiare la società bianconera che nel mercato di gennaio vorrebbe contare al massimo i costi. Hummels saluterebbe volentieri la Roma già in inverno ed è un quel centrale di esperienza che potrebbe aiutare molto Thiago Motta firmando un contratto fino a fine stagione.