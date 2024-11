Juve-Inter, doppia beffa: tradisce tutti e vola in Premier

Juve-Inter, doppia beffa. In classifica sono divise da un solo punto e durante il mercato invernale andranno su obiettivi comuni. Uno, però, è già perduto.

La nuova sosta dovuta alle nazionali permetterà alle società di fare il punto della situazione. La stagione agonistica è iniziata da circa tre mesi e le prime indicazioni le ha già fornite. I club di tutta Europa affinano armi, e consultano bilanci, in vista della sessione invernale di mercato.

E’ lì che infatti guardano un po’ tutti. Sia i club ‘soddisfatti’ di questa prima parte di stagione, i quali, incoraggiati dai buoni risultati fin qui ottenuti, vogliono migliorarsi ancora per raggiungere gli obiettivi più ambiti, sia, soprattutto chi, da questa porzione di annata, ha ricevuto soltanto ‘dolenti’ delusioni. Il calciomercato è per tutti e tutti possono avvicinarsi ad esso cercando di trovare la soluzione ai propri problemi. Ed in un mercato dove i costi aumentano a dismisura i prospetti più seguiti sono coloro che a giugno 2025 saranno liberi da vincoli. I tanto sognati ed agognati ‘parametri zero’.

E il 2025 ne regalerà di nomi prestigiosi…

Juve-Inter, doppia beffa: Jonathan Tah attraversa la Manica

I loro nomi vengono in mente alla spicciolata Leroy Sane, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne. Firme imponenti del calcio continentale che a gennaio potranno già firmare un precontratto con un nuovo club che li potrà acquisire a 0 euro!

Gennaio sarà un mercato movimentato dove i difensori di qualità saranno inseguiti, e forse scovati, dai più grandi club d’Europa. Uno di questi sarà, senza alcun dubbio, Jonathan Tah, classe 1996, difensore tedesco del Bayer Leverkusen. Il suo futuro prossimo è già stato annunciato dal suo agente, Pini Zahavi: “La prossima estate Tah si trasferirà in un grande club”. Il Bayern Monaco sembrava, fino a poco tempo fa, la destinazione più probabile per il difensore centrale tedesco. Ed invece…

Secondo le informazioni in possesso di TBR Football sarà la Premier League ad accogliere Jonathan Tah. Manchester United, Tottenham e Chelsea sono in fila per tentare di acquisire le prestazioni del campione di Germania. Risultano contatti tra i club e gli intermediari. Anche Juventus, così come l’Inter, il Barcellona ed il Real Madrid, segue con attenzione l’evoluzione della vicenda Tah. Vista la concorrenza, e le possibili cifre di ingaggio per un giocatore acquisito a zero, le società italiane appaiono forzatamente nelle ‘retrovie’.