KO fatale, nuovo esonero in Serie A

Il tecnico verso l’esonero dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno di campionato: nuovo ribaltone in Serie A

Altra sconfitta ed esonero sempre più vicino per il tecnico che è stato criticato in maniera feroce dai tifosi via social, mettendo nel loro mirino anche le scelte societarie fatte in estate e non solo.

La stagione era partita con il piede giusto tanto che aveva ricevuto anche il premio come miglior allenatore del mese di settembre, ma poi per Paolo Vanoli sembra essersi spenta la luce. Da fine settembre ad oggi, il suo Torino ha raccolto solamente una vittoria nelle ultime 7 partite disputate ed ha subito tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare, non riuscendo a segnare un gol e creando davvero pochissimo.

Sebbene i granata debbano fare i conti con alcuni importanti infortuni, uno su tutti quello di Duvan Zapata che dovrà stare fuori per tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, ci si aspettava comunque qualcosa in più ed invece così non è stato.

L’entusiasmo di un grande inizio di campionato è andato via via smorzandosi tra i tifosi del Toro e via social è iniziata a montare la rabbia, esplosa all’indomani della sconfitta nel derby contro la Juventus. Una sconfitta che non è andata giù neppure alla società per come è arrivata ed ora Vanoli rischia un esonero che sarebbe clamoroso, oltre ad essere l’ennesimo ribaltone su una panchina di A da inizio stagione.

Torino, allarme rosso per Vanoli: il tecnico può essere esonerato

Perdere il derby contro la Juventus a casa sua, dove la vittoria non arriva dal 1995, ci può anche stare, ma a non essere andato giù a tifosi e dirigenza del Torino è stato il modo in cui si è perso. I granata hanno tirato in porta pericolosamente solo nel finale quando a gara era già sul 2-0 per i bianconeri, non riuscendo mai a pungere nell’arco di tutta la partita dove si è visto invece un Toro remissivo e senza coraggio.

È proprio questo quanto dichiarato da Paolo Vanoli che ha sottolineato come sia mancata la sfrontatezza necessaria per giocarsela alla pari con una big come la Juventus. Il tecnico ha poi voluto mandare un messaggio alla società, affermando come la rosa possa essere migliorata sul mercato, segno di come si aspetti acquisti a gennaio, a patto che sia ancora lui l’allenatore. Vanoli ha dichiarato come la fiducia vada conquistata, facendo capire che nonostante parli tutti i giorni con Urbano Cairo, la sua posizione non sia solidissima.

Dopo queste tre sconfitte consecutive senza segnare alcun gol, il Torino sta riflettendo sul futuro dell’ex allenatore del Venezia e non ha voluto prendere decisione immediate, confermando ancora la fiducia nel proprio tecnico. Tuttavia, tale fiducia è a tempo e la società si aspetta un cambio di rotta immediato dopo la sosta quando il Torino affronterà in casa Monza prima e Napoli poi.

In queste due gare, i granata dovranno dimostrare il loro carattere e soprattutto non dovranno guardare la classifica, al momento non più bella come ad inizio stagione quando occupavano la vetta. In caso di nuove sconfitte, soprattutto contro il Monza, per Vanoli potrebbe essere la fine dei giochi, il tecnico lo sa e spera che i ragazzi gli diano una mano a conservare il posto meritatamente conquistato impressionando tutti a Venezia.