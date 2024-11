La Juve non è più sola, adesso sono 4: 25 milioni ora o mai più

La Juventus è pronta a sfidare altri tre club per il grande obiettivo di mercato: adesso ne sono in quattro e servono 25 milioni

Una vittoria convincente per 2-0 nel Derby nella giornata del big match tra Inter e Napoli. La Juventus non si poteva augurare proprio niente di meglio che far sua la stracittadina – ma è diventata quasi una sorta di abitudine – per confermare quanto di buono fatto negli ultimi incontri ma anche per riprendere il filo con la vittoria interrotto a Lille, con l’1-1 in Champions.

Blindata la porta nuovamente, con la Juve che vanta la miglior difesa del campionato, anche quello del gol sembra un problema in fase di risoluzione. nonostante un solo centravanti di ruolo, Dusan Vlahovic ieri non in gol e sostituito, la Juve può contare sulla vena offensiva degli esterni ma ance dei terzini, con il giovane Savona già a due reti.

Ciò nonostante, non mancano i problemi relativi ad una rosa che ha evidenziato qualche lacuna in diverse zone del campo. Proprio quella del centravanti di riserva è un’assenza che sta iniziando a pesare: Milik è infortunato e la data del rientro è sconosciuta mentre Vlahovic appare anche un po’ stanco e di certo non può giocarle tutte.

Juve, assalto al difensore: ma la concorrenza è nutrita

Se un innesto in attacco servirebbe non poco, anche in difesa la situazione è diventata quasi di emergenza. Il grave infortunio di Bremer, con il brasiliano che resterà fuori per tutta la stagione, ha tolto a Thiago Motta un difensore di valore ma anche e soprattutto la pedina attorno alla quale ruotava l’intero reparto.

Una perdita pesante, certo, anche perché dal punto di vista numerico il reparto è quasi ridotto all’osso. Solo due centrali di ruolo, Kalulu e Gatti oltre a due difensori adattabili quali Cabal e Danilo. Un po’ poco per affrontare gli impegni in serie tra campionato e Champions League.

Una situazione che sarà sanata proprio in occasione del mercato invernale come ammesso dallo stesso football director bianconero Cristiano Giuntoli. Priorità assoluta al difensore centrale, situazione più urgente del centravanti. E tra i tanti profili individuati, c’è anche Jakub Kiwior.

Il polacco conosce bene la Serie A per averla vissuta con la maglia dello Spezia e tornerebbe volentieri in Serie A anche perché con l’Arsenal sta giocando davvero con il contagocce. L’affare, però, potrebbe andare in porto solo per la prossima stagione considerata anche la valutazione alta data dai Gunners, di ben 25 milioni di euro. E la Juve dovrà sfidare una nutrita concorrenza composta da Bologna ma anche e soprattutto da Milan e Napoli.