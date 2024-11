Lo vuole il Real Madrid, 40 milioni sul piatto: tifosi della Juve in ansia

Il top player della Juve è finito nel mirino del Real Madrid, pronto a mettere 40 milioni di euro sul piatto: i tifosi bianconeri sono in ansia

I tifosi della Juve si godono qualche giorno sereno a seguito della vittoria nella stracittadina contro il Torino. Il successo per 2-0 sui granata di Vanoli ha rilanciato la candidatura per il titolo degli uomini di Thiago Motta. Adesso c’è la sosta, mentre alla ripresa ci sarà il big match contro il Milan. Per una decina di giorni non ci saranno ansie e problemi legati al campo. I supporters però rischiano di vivere giorni complicati per quanto concerne il mercato.

Infatti sembra che il Real Madrid voglia fare sul serio per uno dei top player assoluti di questa Juve. Sul piatto ballano addirittura 40 milioni di euro e di certo la nuova politica societaria non rasserena gli animi né fa stare tranquilli. Infatti, come sempre asserito da Cristiano Giuntoli, in questa Juve non ci sono incedibili. Con la giusta offerta tutti possono partire, anche il più talentuoso della rosa.

Il Real fa sul serio: vuole scipparlo alla Juve! Offerta da 40 milioni, le ultime

40 milioni di euro rappresentano sicuramente quell’offerta “irrinunciabile” a cui non si può dire di no. Per quanto il giocatore in questione sia tra i più decisivi in campo, la dirigenza non guarderà in faccia a nessuno. Anche se l’offerta dovesse arrivare già a gennaio.

Andrea Cambiaso è sicuramente uno dei calciatori più in forma di questa prima parte di stagione. Lo ha dimostrato anche contro il Torino dove la rete del vantaggio è stata siglata da Weah ma almeno metà dei meriti sono tutti dell’esterno ex Genoa che se n’è andato via palla al piede per diversi metri, prima di penetrare in aria e tirare una botta su cui Milinkovic-Savic ha messo una pezza ma nulla ha potuto sul comodo tap-in del figlio d’arte.

Il classe 2000 è sempre più decisivo ma le sue prestazioni hanno portato diversi top club a metterlo nel mirino. Tra questi c’è il Real Madrid pronto a fare sul serio e mettere sul piatto 40 milioni di euro! Ancelotti avrebbe dato il suo assenso all’operazione, estasiato dal talento cristallino dell’esterno. In una delle prossime finestre di mercato può arrivare l’accelerazione definitiva. A quel punto resta da vedere quale sarà la decisione dello stesso giocatore e della società.