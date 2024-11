Sostituto Bremer, la svolta: hanno finalmente detto sì

Sostituto Bremer: svolta Juventus. Hanno finalmente detto sì alla cessione a gennaio. Giuntoli sogna il rinforzo in difesa

Il difensore arriverà, lo sappiamo, lo ha detto Giuntoli prima della gara contro l’Udinese. Serve, a Motta, un elemento che vada a sostituire Bremer. E dentro la Juventus serve un difensore che abbia un certo tipo di caratteristiche, soprattutto pronto all’uso e magari che conosca anche il campionato italiano.

Per questo motivo si è fatto il nome di Skriniar: lo slovacco al Psg non sta trovando lo spazio che si aspettava e il francesi lo potrebbero anche cedere in prestito nel corso delle prossime settimane. Certo, c’è un grosso problema: un problema del tipo 10 milioni di euro che è lo stipendio che prende sotto la Tour Eiffel e che la Juve ovviamente non può pagare nonostante si tratti solo di sei mesi di prestito. Sì, perché la formula è questa. A dire il vero, comunque, il primo nome venuto fuori immediatamente dopo l’infortunio del brasiliano è stato quello del polacco Kiwior, che Motta conosce bene avendolo allenato allo Spezia. Adesso è all’Arsenal e non gioca tanto, e se fino al momento non ci si aspettava un’apertura dei Gunners per l’addio a gennaio, a quanto pare le cose sono cambiate.

Sostituto Bremer: l’Arsenal ha detto sì per Kiwior

Dall’Inghilterra, infatti, arrivano delle indiscrezioni importanti sulla questione: l’Arsenal infatti, a differenza di quanto si pensasse fino a poche settimane fa e soprattutto a differenza di quanto trapelasse fino a poche settimane fa, avrebbe aperto incredibilmente alla cessione de giocatore e come sappiamo la Juve è una scelta calda, anzi una pista calda, con Giuntoli assai interessato alla questione.

Esperienza garantita, qualità fisiche importanti, e giocatore subito pronto ad essere buttato nella mischia con Motta che lo accoglierebbe a braccia aperte. Ecco, Kiwior insomma potrebbe essere proprio quell’elemento che manca dentro la Vecchia Signora per andare a chiudere la stagione e rimanere in corsa, fino alla fine, su tutti gli ambiti. Senza dimenticare che poi a giungo ci sarà anche il Mondiale per club. E quindi un’altra manifestazione da onorare al meglio. E forse, ma diciamo forse, per quel periodo si potrebbe anche rivedere Bremer. Vedremo.