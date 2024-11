Thiago Motta se ne è innamorato: colpo in Serie A ad un passo

La Juventus è già pronta a lavorare in sede di mercato in vista del 2025 con Thiago Motta che ha indicato alla propria dirigenza un possibile colpo.

La vittoria nel derby contro il Torino ha rilanciato le ambizioni della Juventus in questa Serie A con Thiago Motta che si appresta a preparare l’insidiosa trasferta sul campo del Milan in programma alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.

I bianconeri proveranno a sfruttare questo stop del campionato per fare il punto della situazione ed iniziare a lavorare anche in sede di mercato per cercare quei rinforzi necessari al completamento dell’organico. Thiago Motta è in costante contatto con Cristiano Giuntoli ed il resto della dirigenza per cercare di individuare quei giocatori che potrebbero fare al caso della squadra bianconera. Nella lista del tecnico bianconero c’è un calciatore in particolare che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione in Serie A.

Juventus, nome nuovo per il calciomercato: Thiago Motta lo vuole in bianconero

Thiago Motta ha chiesto alla dirigenza di provare ad arrivare a Nico Paz. L’argentino sta letteralmente catalizzando l’attenzione di diverse big italiane e non a suon di ottime prestazioni, non ultima quella fornita nella trasferta di Marassi contro il Genoa conclusasi con un pareggio per il Como.

Il classe 2004 è l’autentico faro della formazione di Cesc Fabregas con il Como che si gode il suo gioiello. La volontà dei lariani è quella di tenere il calciatore almeno fino al termine della stagione in corso ma non è da escludere una sua cessione al termine del campionato. Molto però dipenderà dal Real Madrid che, al momento della cessione del talento al club lombardo, si è assicurato un diritto di riacquisto ed una percentuale di rivendita.

L’intenzione del Real Madrid sembra essere quella di riportare il giocatore in Spagna al termine della stagione considerate le ottime prestazioni fornite con la maglia del Como. I campioni d’Europa in carica però sarebbero disposti a valutare un altro prestito stavolta in una big per vedere l’adattamento di Nico Paz al grande calcio.

Il Real Madrid potrebbe quindi chiudere un affare come accaduto con Brahim Diaz, lasciando partire Nico Paz verso una big in prestito biennale per poi valutarne il riacquisto al termine dei due anni o cederlo a titolo definitivo andando a concordare da subito un eventuale prezzo di riscatto del cartellino.