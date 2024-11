Calciomercato Juventus, subito Zirkzee: partita chiusa e svolta definitiva

Calciomercato Juventus: nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci su un ritorno di Zirkzee in Italia a gennaio. Ma la situazione sembra essere diversa: le ultime

Gennaio si avvicina e i tifosi della Juventus sperano che, oltre al difensore, che ormai è un innesto assodato, Giuntoli si possa muovere per l’attaccante.

No, non perché Vlahovic non piaccia alla tifoseria, e ci mancherebbe, ma perché il serbo non ha uno in squadra che lo possa sostituire. Ovvio, se Dusan facesse qualche gol in più tutti saremmo più contenti, ma questo è al momento e siccome Milik è fuori da diverso tempo per infortunio non si può pensare di giocare senza una prima punta di ruolo. Almeno dall’inizio è così, poi in corso d’opera Thiago Motta ha dimostrato di poter anche fare a meno di un nove vero sulla prima linea e di adattare qualcuno. Ma siamo convinti che nemmeno lui sia contento di tutto questo.

Calciomercato Juventus: le ultime su Zirkzee

Nel corso delle ultime ore, inoltre, si è parlato di un possibile ritorno in Italia di Zirkzee: l’attaccante olandese, esploso con Motta lo scorso anno al Bologna, è andato allo United ma, secondo qualche fonte inglese, Amorim, che è arrivato al posto di Ten Hag, non lo considererebbe l’attaccante adatto per quello che è il suo pensiero di squadra. Per tale motivo si sono riaperte le voci di un suo possibile ritorno in A nella prossima finestra di mercato a gennaio con la Juve ovviamente alla finestra. Sarà così?

Le voci siamo certe continueranno da qui alla fine della chiusura della sessione invernale. E a gettare un po’ di acqua sul fuoco per spegnere i bollenti spiriti che tra i tifosi della Juventus sono già partiti, ci ha pensato il giornalista Michele De Blasis, che attraverso X, sul proprio profilo personale ovviamente, ha scritto questo: “Alla richiesta di informazioni su Juventus-Zirkzee mi è stato risposto “impossibile”. Tenderei a fidarmi sinceramente”. Insomma, una voce diversa da quelle che abbiamo sentito fino al momento. E come anticipato prima tutte queste indiscrezioni non si fermeranno nel corso dei prossimi mesi. Chissà come andrà a finire…