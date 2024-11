La Juventus molla Vlahovic: l’erede è un incubo bianconero

La Juventus cambia in attacco e come erede di Vlahovic potrebbe arrivare ‘l’incubo’ della difesa bianconera: i dettagli.

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a essere al centro delle discussioni in casa bianconera. Il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo, considerato un pilastro del progetto sportivo della Vecchia Signora, è in fase di stallo nonostante le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo ha ribadito la volontà della Juventus di chiudere al più presto la trattativa, ma le difficoltà legate agli aspetti economici sembrano aver creato un rallentamento nei negoziati.

Nel frattempo, la Juventus non è rimasta con le mani in mano e, in caso di mancato accordo con Vlahovic, ha iniziato a sondare il mercato per eventuali alternative. Tra i profili che il club torinese sta valutando spiccano due nomi di peso: Benjamin Sesko e Jonathan David. Si tratta di attaccanti giovani, di talento e con esperienze internazionali significative che hanno, per altro, già dato dimostrazione del loro talento segnando proprio contro la Juventus in Champions League.

Salta il rinnovo di Vlahovic, la Juve ha già l’erede: Sesko o David

Benjamin Sesko, attualmente al RB Leipzig, è uno dei talenti emergenti più apprezzati nel panorama europeo. Classe 2003, lo sloveno è dotato di fisicità, velocità e senso del gol. Il costo del suo cartellino non sarebbe però trascurabile, con una valutazione che supera abbondantemente i 40 milioni di euro. L’acquisto di Sesko rappresenterebbe un investimento sul futuro, ma non sarebbe privo di rischi, dato che il giocatore dovrà dimostrare di sapersi adattare al campionato italiano.

Un’altra opzione che sta interessando la Juventus è quella di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. Con un valore di mercato elevato e un ingaggio consistente, David garantirebbe un’ottima capacità realizzativa e una duttilità che potrebbe rivelarsi utile per il tecnico bianconero. Tuttavia, il costo dell’operazione, sebbene inferiore a quello di Sesko, implicherebbe comunque un impegno economico non trascurabile per le casse della Juventus, anche se il giocatore andrà in scadenza di contratto con la sua attuale squadra.

La strategia della Juventus appare chiara: garantire la permanenza di Vlahovic è la priorità, ma il club non intende farsi trovare impreparato qualora il rinnovo dovesse anche saltare. Se, infatti, il rinnovo del serbo non dovesse andare a buon fine, l’obiettivo sarà assicurarsi un’alternativa di livello, pronta a guidare l’attacco bianconero negli anni a venire.