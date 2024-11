L’infortunio scuote la Juventus: ne arrivano due in un colpo solo. Ecco cosa potrebbe succedere nello spazio di pochi giorni. La sfortuna non accenna a diminuire

La sfortuna ha deciso di mettersi contro la Juventus in questa stagione e quando le cose vanno così è difficile riuscire a pensare positivo. Ma per forza di cose si deve andare avanti.

Partiamo dalla notizia, purtroppo terribile, che è arrivata in questi minuti e che è stata riportata dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. Cabal si è fatto male nel ritiro della nazionale colombiano e sembra essere davvero qualcosa di grave: “Per lo staff medico della Colombia – ha scritto Albanese – c’è l’interessamento del crociato del ginocchio sinistro. Il difensore sta tornando in Italia per fare altri esami con l’area medica della Juventus. Lo stop sarà lungo e l’emergenza in difesa ancora più marcata”.

L’ennesimo infortunio scuote la Juventus: doppio colpo di mercato

Dopo lo stop di Bremer, che ha chiuso in anticipo la stagione, Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi era uscito allo scoperto dicendo chiaramente che un difensore a gennaio sarebbe arrivato. Beh, non lo ha detto proprio apertamente in questo modo ma il fatto di aver dichiarato “siamo alla finestra” si può serenamente considerare come più di una conferma.

E ora che succede? Succede che, fino a gennaio, qualora la prima diagnosi venisse confermata nei prossimi giorni dopo i controlli al J|Medical, Thiago Motta potrebbe inizialmente, come già successo nel corso di questa stagione, inserire dentro la prima squadra qualche calciatore o della Primavera – difficile – o della Next Gen, cosa che appare più probabile. E poi Giuntoli a gennaio dovrebbe riuscire o cercare di piazzare un doppio colpo: uno in mezzo alla difesa e l’altro sulla corsia, visto che Cabal è stato quasi sempre impiegato sull’esterno da Motta in questo avvio di stagione. Una situazione davvero incredibile.