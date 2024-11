Locatelli-Juventus, addio lampo: affare da 24 milioni

Locatelli-Juventus, addio lampo. L’ottimo inizio di stagione del 26enne centrocampista bianconero ha attirato le attenzioni del calcio che conta.

Ritorna a Coverciano, ritorna in azzurro. Le non perfette condizioni fisiche di Samuele Ricci hanno portato il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, alla convocazione di Manuel Locatelli. Out il centrocampista granata, in il bianconero, a pochi giorni dalla vittoria nel derby della Juventus sul Torino.

Da un paio di stagioni si erano perse le tracce di Manuel Locatelli. Sotto la gestione di Massimiliano Allegri il centrocampista ex Sassuolo non è cresciuto come la società bianconera sperava. I circa 40 milioni di euro, investiti per il suo acquisto, ritornavano in auge ad ogni prestazione negativa del centrocampista di Lecco. L’ultima stagione del tecnico livornese sulla panchina bianconera è stata decisamente la più difficile per il centrocampista. Utilizzato in un ruolo non suo, Manuel Locatelli non ha certo offerto il meglio del suo repertorio. In estate si è anche ipotizzato che il centrocampista potesse lasciare la Juventus. Ed invece…

Locatelli-Juventus, addio lampo: ha chiamato la Premier League

In poche settimane il destino di Manuel Locatelli è cambiato. Decisivo è stato l’arrivo in bianconero del nuovo tecnico Thiago Motta.

Il tecnico italo brasiliano non ha compiuto alcun miracolo. Ha semplicemmte riproposto Manuel Locatelli nelle sue zolle di campo preferite, facendogli semplicemente fare ciò che sa fare meglio. Il Locatelli ‘allegriano’ non esiste più e la versione ‘mottiana’ piace. E molto, e non solo alla Juventus. E’ footballinsider247 ad informarci riguardo il forte interesse del Tottenham per il centrocampista bianconero. Durante la finestra di mercato di gennaio il tecnico Ange Postecoglou intende trovare il giusto rinforzo per la zona mediana della sua compagine e la versatilità del bianconero piace non poco. Manuel Locatelli è vincolato alla Juventus fino a giugno del 2028 ma il Tottenham è pronto a mettere sul tavolo di Cristiano Giuntoli 20 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro. ‘Invisibile’ consulente di mercato del Tottenham è quel Fabio Paratici che ha portato Manuel Locatelli a Torino quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo della Juventus.

Dettaglio non trascurabile ma che potrebbe non bastare per portare il ‘Loca’ a Londra.