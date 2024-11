Nuovo bomber Juventus, Osimhen fa volare Giuntoli

Nuovo bomber alla Juventus. Osimhen decide il tutto. Ecco perchè. I dettagli dell’operazione per i bianconeri.

La Juventus potrebbe ricevere una notizia positiva sul fronte mercato, con una possibile riduzione della concorrenza per l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille. Il Newcastle, che sembrava essere tra le pretendenti più agguerrite per assicurarsi le prestazioni del bomber in scadenza con il club francese, potrebbe infatti defilarsi dalla corsa. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale inglese “TeamTalk“, il club britannico avrebbe virato con decisione su Victor Osimhen, centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray.

La strategia dei “Magpies” si focalizzerebbe sul tentativo di portare a termine l’operazione con il Napoli per Osimhen, un nome già noto per il suo impatto in Serie A e il grande potenziale sul piano europeo. Il Newcastle, forte della sua disponibilità economica, non avrebbe problemi a soddisfare le richieste dei partenopei, che storicamente non svendono i loro gioielli. L’eventuale arrivo di Osimhen a St. James’ Park libererebbe il campo da una delle principali rivali della Juventus nella corsa a Jonathan David, aprendo scenari di mercato più favorevoli per i bianconeri.

Osimhen al Newcastle ‘libera’ David alla Juventus

Per la Juventus, David rappresenta un obiettivo di primo piano per il futuro del reparto offensivo. Con il contratto in scadenza con il Lille, il canadese attira le attenzioni di numerosi club, grazie alle sue prestazioni e alla capacità di andare a segno con regolarità. La dirigenza bianconera monitora con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole del fatto che un ridimensionamento della concorrenza potrebbe facilitare le trattative, rendendo più accessibile l’operazione sia sul piano economico che sul piano tecnico.

Il Newcastle, d’altra parte, non è nuovo a operazioni di mercato di grande portata e la volontà di puntare su un profilo affermato come Osimhen dimostra il desiderio di consolidare la propria presenza ai vertici della Premier League. L’eventuale scelta di concentrarsi sull’attaccante nigeriano, per il quale il Napoli potrebbe richiedere una cifra considerevole, sarebbe un segnale della determinazione dei britannici a investire in un progetto a lungo termine.

Se confermate, le voci di un Newcastle più lontano da Jonathan David darebbero alla Juventus un margine maggiore per muoversi nel mercato. La dirigenza torinese potrebbe approfittare di questa “concorrente in meno” per intensificare i contatti con il Lille e con l’entourage del giocatore, sperando di trovare un accordo vantaggioso che soddisfi tutte le parti. Per i bianconeri, assicurarsi un profilo giovane e versatile come quello del canadese sarebbe un importante tassello per il futuro del club.