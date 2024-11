Terremoto Juventus, addio lampo: comunicato UFFICIALE

Terremoto Juventus, addio lampo: arriva anche il comunicato UFFICIALE del club bianconero. Il tecnico è stato ufficialmente fuori

Era nell’aria da un po’ di giorni. Adesso c’è anche il comunicato ufficiale della Juventus che annuncia il cambio in panchina. Purtroppo Paolo Montero non è più il tecnico della seconda squadra bianconera, la Next Gen, che come sappiamo è ultima in classifica nel girone C di Serie C, quello più tosto.

“La Juventus comunica di avere sollevato in data odierna Paolo Montero dal ruolo di allenatore della Next Gen. La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24. Il Club desidera anche confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua”.

Questa che avete letto è la nota della Juventus sulla questione. E adesso si attende solamente l’annuncio ufficiale su chi prenderà il posto dell’allenatore che, come ricorderete, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri ha diretto la prima squadra nelle ultime due partite della passata stagione. Tutto lascia pensare, o almeno queste sono le indiscrezioni, che possa essere Brambilla a risedersi, nuovamente, sulla panchina della Next Gen.

Montero paga un avvio di stagione davvero pessimo e la “sfortuna” nel momento del sorteggio di essere finito nel raggruppamento più a Sud della terza serie italiana. Squadre blasonate, come Catania e Avellino con organici importanti fanno la differenza. Ma non solo: anche trasferte lunghe e situazioni come quella di Trapani che veramente vanno oltre ogni logica del buon senso con l’intera squadra che ha passato la notte dentro l’aeroporto in attesa del volo di ritorno. Stagione nata malissimo e finita peggio.