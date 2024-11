Volo prenotato sola andata Parigi-Torino: Giuntoli risolve il doppio problema

Cristiano Giuntoli a gennaio vuole fare grande la Juventus con un doppio colpo di livello internazionale a costi contenuti.

La Juventus è tornata a vincere e convincere in campionato, facendo suo il derby della Mole. Battuto il Torino con un secco 2-0, anche se le problematiche in rosa continuano ad essere nette. La squadra di Thiago Motta ha ancora delle lacune, delle mancanze che dovranno essere colmate nella sessione di riparazione di gennaio.

Secondo fonti attendibili la Juve sarà uno dei club italiani che più di tutti proveranno a migliorarsi nel mercato di riparazione invernale. Le esigenze sono chiare: sicuramente urge reperire un paio di innesti in difesa, almeno un’opzione in più a centrocampo e un altro centravanti che possa alternarsi a Vlahovic come riferimento offensivo.

La Juventus ha già sguinzagliato in tal senso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, una vecchia volpe del mercato. Già attivissimo in estate, quando è riuscito a mettere a segno ben 8 colpi in entrata, ora l’ex dirigente del Napoli dovrà cercare almeno un paio di nuovi acquisti, possibilmente senza spendere cifre esagerate o trovando condizioni convenienti per le casse juventine.

Juve, un difensore ed un attaccante in arrivo dal PSG

Secondo quanto confermato da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe già individuato il colpo per rinforzare la linea difensiva, sopperendo così al lungo stop di Bremer. L’idea si chiama Milan Skriniar, difensore centrale ex Inter attualmente riserva nel PSG. Un’opzione tutta da decifrare ma fattibile sulla carta, anche se a determinate condizioni.

L’intenzione è di ottenere dai parigini il prestito di Skriniar, possibilmente con pagamento del lauto stipendio diviso tra il club juventino e quello francese. Ma l’acquisto del calciatore slovacco non sarebbe l’unica idea della Juve per rinforzarsi dalle parti di Parigi.

Giuntoli è pronto ad una doppia missione sotto la Torre Eiffel: il d.s. della Juventus oltre a Skriniar sarebbe pronto ad affondare l’interesse per Gonçalo Ramos, il giovane centravanti portoghese che non sta trovando spazio né fiducia nel PSG di Luis Enrique.

Il classe 2001, costato ben 65 milioni di euro nell’estate 2023, potrebbe tentare una nuova avventura, visto che per caratteristiche non sembra essere apprezzato troppo dal club parigino attualmente. La Juve vuole tentare di portarlo a casa con la formula del prestito con diritto di riscatto, facendolo arrivare a gennaio prossimo a Torino.

Ramos sarebbe l’ideale alternativa a Vlahovic, con la prospettiva di poter anche rubargli il posto come prima punta di manovra della Juve di mister Motta. La missione di Giuntoli in salsa parigina è pronta ad entrare nel vivo.