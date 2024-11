Juve senza pace, salta il Milan: nuova tegola

Gli infortuni perseguitano ancora la Juve, bianconeri che dovranno rinunciare a una pedina importante al ritorno dalla pausa contro i rossoneri

La classifica e il trend positivo delle ultime giornate sorridono alla Juve, che arriva alla pausa con un buon carico di autostima. In questa prima parte di stagione, tra qualche fisiologico alto e basso, i bianconeri si sono avviati sulla strada di una crescita interessante e i frutti del lavoro di Thiago Motta iniziano a vedersi. Ora si può guardare con ottimismo al prossimo ciclo di gare che porterà alla fine dell’anno solare, anche se ancora con qualche problema di troppo.

Dal punto di vista del gioco, dei meccanismi e dell’efficacia, la compagine torinese si sta affinando e al momento attuale vede la vetta della classifica piuttosto vicina, ad appena due punti, con in più uno score discreto in Champions League anche se non eccezionale (7 punti in 4 partite). Ma le attenuanti ci sono, dato che l’allenatore ha dovuto gestire oltre alla naturale transizione propria del nuovo ciclo al via anche una carenza nelle rotazioni, determinata dai tanti infortuni.

In questo momento, pesano soprattutto le assenze di Bremer e Milik, come colonna difensiva e come vice Vlahovic, ma ce ne sono state anche altre, in queste settimane, che hanno impedito al tecnico di alternare gli uomini come avrebbe voluto e non secondo necessità che esulavano dalle valutazioni tecniche. Dopo la sosta, ci saranno rientri importanti come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, ma ci sono anche brutte notizie. Una nuova tegola toglie un giocatore dalla sfida con il Milan.

Juve, niente da fare per Adzic: out con il Milan, le sue condizioni

Proseguono gli infortuni per il giovane Adzic. Un giocatore di grande talento, che Thiago Motta avrebbe a un certo punto voluto mandare in campo, ma che continua a rimanere fuori per un problema fisico dopo l’altro.

Dopo un primo stop a settembre, proprio mentre stava recuperando, un’altra fermata obbligata che si è materializzata nello scorso weekend. Il comunicato sulle sue condizioni fisiche parla di un problema muscolare, nello specifico di “una lesione di basso-medio grado dell’adduttore lungo“. Per rivederlo in campo serviranno dunque ancora diverse settimane, dato che viene specificato che i tempi di recupero potranno essere definiti soltanto dopo un nuovo controllo previsto tra 15 giorni.