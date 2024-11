L’indizio che toglie ogni dubbio: la Juventus è pronta al super colpo

La Juventus si prepara a piazzare il supercolpo atteso dalla tifoseria. L’indizio social toglie ogni dubbio: sarà lui il rinforzo.

E’ pronta a tornare protagonista la Juventus durante la sessione invernale del mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come da lui stesso pubblicamente ammesso, ha infatti ricominciato a lavorare sui prossimi colpi in entrata tesi a rafforzare la rosa di Thiago Motta e a sanare le diverse criticità emerse in questa prima parte della stagione. Lo scudetto è un obiettivo a portata di mano ed il manager proverà a fare il possibile per aumentare le chance di conquistare il titolo.

La priorità principale consisterà nel prendere un adeguato sostituto di Gleison Bremer: il preferito, al momento, risponde al nome di Milan Skriniar. Lo slovacco gradisce la destinazione (anche perché alla corte bianconera tornerebbe a recitare un ruolo di primo piano) ma la trattativa con il Paris Saint Germanin è ancora tutta da impostare. Il dirigente, ad inizio anno, conta pure di gettare le basi di un’operazione da concretizzare poi in estate. Nel mirino, in particolare, c’è Jonathan David pronto a lasciare a parametro zero il Lille e a trasferirsi altrove.

Il contratto che lo lega ai transalpini scade tra 7 mesi ed il rinnovo non rientra nei piani del 24enne canadese, autore di 13 reti e 2 assist nelle 19 gare finora disputate. Giuntoli ha avuto modo di osservarlo dal vivo nel match di Champions League andato in scena lo scorso 5 novembre e, a stretto giro di posta, intensificherà i contatti con il suo entourage al fine di piazzarsi in pole position e strappare il “sì” del classe 2000. Riuscire ad ingaggiarlo non si preannuncia facile tuttavia Giuntoli appare ottimista a riguardo.

Mercato Juventus, Giuntoli pronto all’assalto: l’indizio non lascia dubbi

A rendere la strada in salita, per la Vecchia Signora, sono la concorrenza (piace al Barcellona) ed i costi: David chiede un bonus alla firma pari a 10 milioni ed un quinquennale da 6 netti all’anno. Cifre importanti, che andranno a pesare in maniera significativa sul bilancio. Resta quindi da vedere come evolveranno le interlocuzioni tra le parti ma, intanto, a far sognare la tifoseria juventina ci ha pensato lo stesso David.

Il centravanti ha infatti messo “mi piace” al post pubblicato su Instagram da Timothy Weah per celebrare la vittoria ottenuta nel derby. Indizio di mercato o semplice atto di amicizia nei confronti dell’ex compagno? La risposta è destinare ad arrivare presto. La pianificazione, in casa Juve, è iniziata. David è più di un semplice sogno.