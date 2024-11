Madrid incastra la Juventus: Motta dice addio al suo pupillo

Madrid incastra la Juventus. Mentre la società bianconera è in apprensione per le condizioni fisiche di Cabal, un obiettivo di mercato appare ormai perso.

La Juventus, appena ripresa la confidenza con le vittorie consecutive, ha dovuto nuovamente incassare una brutta notizia. I raduni delle nazionali portano sempre come dote naturale non poca apprensione per il timore gli infortuni possano colpire qualcuno dei convocati.

Dal ritiro della Colombia è arrivata la notizia peggiore per la Juventus. Riguarda Juan David Cabal, Infortunatosi al ginocchio sinistro con possibile interessamento del crociato. L’esterno bianconero è sulla via del ritorno e a Torino si dovrà sottoporre ad ulteriori esami. La Juve trema. Dopo Gleison Bremer il tecnico bianconero, Thiago Motta, corre seriamente il rischio di perdere per l’intera stagione un altro giocatore. E per giunta sempre nel reparto difensivo. Più si avvicina gennaio ed il mercato di riparazione, più aumenta l’emergenza in casa Juventus. Cristiano Giuntoli ha già da trovare il sostituto di Bremer nonché il vice-Vlahovic. Qualora arrivassero brutte nuove per Cabal ci sarà bisogno anche di un nuovo esterno basso.

Riguardo il tema difensori in ottica Juventus arriva un’interessante novità annunciata da Rudy Galetti.

Madrid incastra la Juventus: Beukema ha scelto la Liga

La ricerca di difensori affidabili non è argomento che interessa solamente la Juventus. Anche nella Liga c’è chi ha la medesima necessità.

Come la Juventus anche il Real Madrid e l’Atletico Madrid necessitano di un difensore e sembra che abbiano puntato il medesimo obiettivo. La scelta comune è caduta sul difensore olandese del Bologna Sam Beukema, classe 1998. E’ un altro degli eroi del Bologna di Thiago Motta approdato dopo 60 anni in Champions League. A quanto pare, però, rimarrà un sogno per il tecnico bianconero. I due grandi club di Spagna hanno infatti deciso di puntare sul difensore olandese in vista della prossima sessione estiva. Cristiano Giuntoli proverà a giocare la carta Motta per convincere il difensore rossoblù. Alla Continassa hanno però il timore che la società felsinea non abbia ancora interamente ‘sbollito la rabbia’ per l’addio del tecnico Motta che ha lasciato il Bologna per sedersi sulla panchina della Juventus.

Il rischio grosso sarebbe di un Calafiori-bis.