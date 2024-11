Tre giocatori nello scambio per Osimhen: game over Juventus

Tre giocatori nello scambio per l’attaccante, ecco perché per la Juventus, ora, cambia tutto: i dettagli della situazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, il Galatasaray sarebbe fortemente interessato ad assicurarsi Victor Osimhen a titolo definitivo, in un’operazione che potrebbe scuotere il mercato invernale. Per convincere il Napoli, il club turco sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta articolata che prevede l’inclusione di tre giocatori: Yunus Akgün, Barış Yılmaz e Davinson Sanchez.

Questa proposta del Galatasaray rappresenta un segnale chiaro della volontà di alzare il livello della propria rosa con un colpo di assoluto rilievo. Osimhen, attualmente uno dei migliori attaccanti del panorama del campionato turco, è reduce da stagioni di grande impatto con il Napoli, con cui ha conquistato lo scudetto da protagonista. Il centravanti nigeriano è ambito da numerosi club di livello internazionale, ma il Galatasaray sembra intenzionato a tentare il tutto per tutto per assicurarsi le sue prestazioni ancora a lungo.

A tutto Osimhen: il Galatasaray offre ben tre giocatori per la permanenza del bomber

L’offerta dei turchi prevede l’inserimento di Yunus Akgün e Barış Yılmaz, due giovani prospetti interessanti, oltre al difensore colombiano Davinson Sanchez, che rappresenterebbe un elemento di esperienza per rafforzare la retroguardia partenopea. L’eventuale arrivo di questi giocatori potrebbe garantire al Napoli non solo risorse fresche in più ruoli ma anche una nuova configurazione della rosa, bilanciando l’eventuale partenza di un elemento cruciale come Osimhen, ormai fuori dal progetto per il futuro.

Nonostante l’ambizione del Galatasaray, l’operazione resta comunque complessa. La valutazione economica di Osimhen è elevatissima, e il Napoli, noto per la sua fermezza nelle trattative, non lascerà partire facilmente il suo gioiello, anche se, adesso, è in prestito proprio nella squadra turca. La proposta del Galatasaray potrebbe rappresentare un punto di partenza, ma serviranno ulteriori dettagli e negoziati per trasformare questa suggestione di mercato in una realtà concreta. Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono sviluppi con il fiato sospeso, consapevoli dell’importanza del centravanti nella rincorsa ai futuri obiettivi del club.

In questo senso la Juventus, a questo punto, potrebbe uscire definitivamente fuori dai giochi visto che il futuro del giocatore potrebbe essere proprio quello della permanenza nel campionato turco, staremo a vedere cosa succederà.