Chiusura definitiva con la Juventus: ufficialità in arrivo

Chiusura definitiva con la Juventus: l’ufficialità è in arrivo. Ormai tra il club e il giocatore è rottura. Ecco quando ci sarà l’annuncio

Con la Juve è finita. E no, non è mica una novità. L’amore è sparito da diverso tempo. Ma nonostante questo, ancora oggi, rimane un tesserato del club anche se al minimo sindacale e anche se, da oltre un anno, non gioca un minuto con la maglia bianconera.

Né con Allegri prima, né con Thiago Motta adesso: Paul Pogba si è fatto vedere un paio di volte allo Stadium ma in tribuna, non in campo. La positività prima, con annessa squalifica di quattro anni, poi il ricorso vinto con un possibile ritorno in campo nel prossimo mese di marzo. Ma non alla Juventus, almeno stando alle informazioni di Mirko Di Natale.

Chiusura definitiva con la Juventus: Pogba rescinde

“L’annuncio ufficiale della risoluzione del contratto di Paul Pogba con la Juventus è atteso per la prossima settimana” ha scritto il giornalista. Quindi tra pochi giorni e prima del rientro in campo, dovrebbe arrivare la comunicazione della rescissione contrattuale. Un accordo tra le parti, visto che Di Natale parla di una risoluzione.

Niente da fare, quindi: dopo un ritorno che si preannunciava bellissimo, come quegli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, è tutto finito. Infortuni continui in primis, poi questo grosso problema che ha di fatto chiuso in anticipo la sua esperienza in bianconero. Pogba quindi l’anno prossimo tornerà quasi sicuramente a giocare, anzi il quasi lo leviamo proprio da questa frase, ma non lo farà con i suoi attuali compagni. Sì, perché di questo si tratta, di compagni anche se non si può allenare con loro vista la squalifica. Purtroppo è finita male e nessuno si aspettava potesse finire in questo modo. Un vero e proprio peccato.