È saltato insieme ai legamenti: così cambia il futuro di Bremer

L’infortunio subito da Bremer in Champions ha cambiato il futuro del brasiliano e i piani di mercato della Juventus: lo scenario.

Sono giornate di profonde riflessioni in casa Juventus, interamente dedicate alle mosse da concretizzare durante la sessione invernale del mercato. L’andamento in Serie A e in Champions League della squadra diretta da Thiago Motta, al netto di qualche errore, soddisfa la dirigenza tuttavia i vari infortuni finora registrati rendono necessari dei colpi a gennaio. In primis, un adeguato sostituto di Gleison Bremer (out per l’intera stagione).

In assenza del brasiliano, la retroguardia bianconera ha più volte mostrato il fianco alle folate offensive avversarie rivelandosi troppo perforabile. Da qui la necessità di portare a Torino un centrale d’esperienza e comprovata qualità, abituato a disputare gare di alto livello. Due i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il cui preferito risponde al nome di Milan Skriniar. Lo slovacco è ai margini nel Paris Saint Germain: appena 4 presenze, per un totale di 291 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Luis Enrique non lo considera centrale nel suo progetto. Anzi, non si opporrebbe ad una partenza dell’ex Inter.

Giuntoli si è attivato, intascando il gradimento del 29enne che nella Vecchia Signora tornerebbe a ricoprire un ruolo di protagonista. Resta da trovare l’accordo con il PSG: la formula sarà quella del prestito ma l’ingaggio da lui percepito (9 milioni) è fuori dai parametri economici della Juve. Per chiudere l’affare, sarà quindi necessario convincere i francesi a pagare una quota consistente dello stipendio.

Mercato Juventus, cambia il futuro di Bremer: decisivo l’infortunio

L’alternativa è Kevin Danso, rilanciatosi al Lens dove è tornato dopo non aver sorpassato le visite mediche alla Roma. Il 26enne ha collezionato 7 apparizioni, di cui 6 in campionato e una in Conference League, tutte da titolare inamovibile. Un elemento che intriga Giuntoli, pronto a tuffarsi su di lui nel caso in cui dovesse saltare la trattativa riguardante Skriniar. Un colpo, in ogni caso, appare certo per colmare il buco creato dall’assenza di Bremer, il cui futuro è cambiato proprio in seguito all’infortunio.

L’ex Toro, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su ‘X’, era finito nella lista dei papabili obiettivi del Real Madrid. La rottura del legamento crociato subita dal difensore, però, ha cambiato i piani dei Blancos spingendoli a spostare altrove il mirino. Bremer, di conseguenza, resterà alla Juve. Il trasferimento in Spagna può essere considerato sfumato.