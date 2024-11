Juventus, conferma UFFICIALE: subito il nuovo acquisto

Juventus, la conferma è ufficiale: subito il nuovo acquisto. La notizia che Motta temeva adesso è anche confermata dal club bianconero

Si temeva il peggio e il peggio è stato: Juan Cabal si è rotto il crociato. Ecco la nota della Juventus apparsa sul sito pochi istanti fa: “Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

Un altro infortunio gravissimo, quindi, che si aggiunge a quello di Bremer. Il problema, si era capito nel momento in cui erano arrivate le prime notizie nel merito, che sarebbe potuto essere gravissimo e gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore hanno confermato il tutto. E adesso si aprono degli scenari importanti per il mercato.

Juventus, Cabal ha chiuso la stagione

E adesso che cosa succede? Succede che Giuntoli dovrà immediatamente intervenire sul mercato. O, per meglio dire, visto che si vocifera e che viene fatto trapelare che la Juventus non ha nessuna intenzione di pescare dal mercato dagli svincolati, già pensare adesso a chi prendere a gennaio, e magari chiudere anche in anticipo l’operazione per poi formalizzarla, e solamente questo, appena ci sarà la possibilità del trasferimento.

Saranno insomma quasi due mesi durissimi per Thiago Motta che dovrà cercare delle soluzioni dentro la rosa e magari anche pescare dalle due “seconde” squadre della Juventus: non solo la Primavera, ma anche e soprattutto la Next Gen che da poco tempo è ripassata nelle mani di Brambilla dopo l’esonero di Paolo Montero. Certo, c’è da capire una cosa: come una squadra ultima nel campionato di Serie C possa avere degli uomini in grado di dare una mano ad una squadra che invece lotta per il campionato e che deve cercare di conquistare nel minor tempo possibile la qualificazione agli ottavi di Champions League. I colloqui, comunque, sono partiti. Vediamo che succederà.