L’allenatore lo vuole cacciare, se lo prende la Juve

Un pezzo da 90 cacciato dall’allenatore, lo prende subito la Juventus: clamoroso colpo di mercato di Giuntoli

In ottica calciomercato la Juventus era e rimane uno dei club più attivi e lungimiranti del panorama europeo. Lo si è visto la scorsa estate quando ad arricchire la rosa di Thiago Motta sono stati acquistati calciatori di alto profilo: da Nico Gonzalez a Koopmeiners, Douglas Luiz e Khéphren Thuram, senza dimenticare la meravigliosa ‘intuizione’ che ha regalato Kalulu all’allenatore italiano.

Ad ogni modo, il percorso portato avanti da Cristiano Giuntoli non cambierà e anche in vista della riapertura della sessione invernale nel mese di gennaio, qualcosa pare muoversi in tal senso. Dopo il pesantissimo infortunio di Bremer, che non ritornerà in campo prima di giugno in occasione del Mondiale per Club, la Juventus è destinata a correre ai ripari nelle prime settimane del 2025. Un nuovo difensore centrale che riesca a non far rimpiangere il brasiliano è la priorità assoluta: ma non è la sola. Attenzione massima anche in attacco perché ormai con Milik che non dà più le dovute garanzie, Vlahovic ha bisogno di un ricambio di alto livello.

E così la ricerca di un vice degno di questo nome potrebbe portare ad una non troppo vecchia conoscenza del calcio italiano, già accostato ai bianconeri in passato e che adesso per volontà del suo nuovo allenatore potrebbe finire per vestire la maglia della Juventus. Un incastro perfetto al quale Giuntoli, da qui ad una manciata di settimane, potrebbe già cominciare a lavorare: la strategia prende forma.

Bomber ‘cacciato’: dalla Premier alla Juventus

Il vice Vlahovic è un chiodo fisso di Cristiano Giuntoli e così la dirigenza bianconera potrebbe cogliere un’occasione più unica che rara per ‘regalarsi’ un attaccante di altissimo livello. Già a gennaio, quando si cominceranno a studiare le mosse giuste per rinforzare la rosa di Thiago Motta.

La scelta ideale potrebbe chiamarsi Joshua Zirkzee, stando a quanto riferisce ‘Sportmediaset‘. Il gioiello olandese, corteggiato per mesi dal Milan e finito poi a vestire la maglia del Manchester United, non sta vivendo settimane semplici. Il suo impatto coi ‘Red Devils’ è stato altamente deludente – 17 presenze, 1 gol ed 1 assist vincente – e così a maggior ragione con l’arrivo di Amorim in panchina che predilige un calcio diverso da quello offerto dall’ex Bologna, Zirkzee potrebbe già fare le valigie dopo appena sei mesi all’Old Trafford.

Il Manchester United sarebbe pronto a cederlo in prestito nel mese di gennaio, dopo averlo pagato 42,5 milioni di euro. La Juventus, a questo punto, si starebbe già muovendo per provare a regalarlo a Thiago Motta, desideroso di vedere aggiunto un nuovo attaccante di peso al reparto avanzato bianconero che al netto di Vlahovic – in più occasioni – ha dimostrato di fare fatica e non avere alternative all’altezza della situazione. Staremo a vedere ma Zirkzee, a questo punto, può già fare ritorno in Serie A: la Juve è alla finestra.