Pronta l’offerta di 7 milioni: il difensore arriva dalla Serie A a giugno

Pronta l’offerta da 7 milioni di euro per il talento che ha stregato la dirigenza: il nuovo difensore arriverà a giugno dalla serie A

Pur mancando ancora un po’ di settimane alla riapertura delle trattative e diversi mesi alla fine della stagione, Cristiano Giuntoli e gli altri dirigenti delle big sono già alla ricerca dei possibili colpi per rinforzare le rispettive rose. Thiago Motta ha le idee chiare su cosa serva alla Juve e l’ha già comunicato ai suoi dirigenti. Al di là di come andranno gli obiettivi stagionali, alcuni nomi sono in lista e con ogni probabilità si proverà l’affondo.

Soprattutto per i colpi low cost, quelli che non dipendono dalla vittoria di un trofeo o dai soldi che può portare una qualificazione in Champions League. Come ad esempio il nuovo obiettivo che ha in mente Giuntoli da qualche settimana, con un’offerta da 7 milioni di euro da recapitare al club di serie A per il difensore fin qui rivelazione. A proposito di difesa, è quello il reparto maggiormente da rinforzare, secondo quanto asserito dall’ex tecnico del Bologna. Perché c’è da sopperire al grave infortunio patito da Gleison Bremer.

Arriva il nuovo difensore, affare da 7 milioni! Giuntoli pesca in serie A

Per la sua sostituzione però si dovrà intervenire subito, sin da gennaio. E verosimilmente sarà preso un calciatore già pronto per la Juve, di spessore internazionale e non un giovane di belle speranze da far crescere. Per questo ci sarà tempo da giugno in avanti per poi inserirlo gradualmente e farlo crescere.

Il colpo da 7 milioni che Giuntoli starebbe pensando per la prossima estate corrisponde al nome di Saba Goglichidze. Il classe 2004, difensore dell’Empoli e della Georgia, fin qui è stato tra i protagonisti della solida retroguardia del team di Roberto D’Aversa. Gli azzurri sono la sorpresa del torneo per quanto riguarda la parte medio-bassa della classifica e subiscono molto poco. Merito della retroguardia dove si è imposto proprio il georgiano, arrivato in Toscana nell’estate 2023 ma solo in questa stagione ha fatto il suo debutto.

Secondo alcuni insider di mercato, la Juve avrebbe pronta un’offerta da 7 milioni di euro per il difensore dell’Empoli che ben sta facendo in questa prima parte di stagione. L’affare andrà in porto direttamente la prossima estate. Sarebbe un affare, insomma, da concludere per la stagione 2025/26. Nessun contatto, invece, per Ardian Ismajli. Quest’ultimo è il baluardo sulla quale si sta reggendo la difesa empolese, il faro guida al quale si è affidato anche Goglichidze per crescere.