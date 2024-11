Ramos sì è offerto al nuovo club: hanno già archiviato la pratica

Ramos sì è offerto al nuovo club. Il grande difensore spagnolo, ora svincolato, si sta allenando duramente per ritornare protagonista.

Il pesante pedaggio alle nazionali sembra ormai essere diventata una sgradita, e sgradevole, costante in casa Juventus.

A questo punto Cristiano Giuntoli non vede l’ora che arrivi gennaio dove proverà a mettere una pezza per ciascuna delle emergenze che si stanno pericolosamente sommando. Nella speranza, inoltre, che non vi siano altri ‘incidenti’ di percorso. Nel frattempo si cercano i diversi profili che possano non soltanto sostituire Gleison Bremer ma anche il neo infortunato Juan Cabal.

Infortuni gravi che incidono pesantemente sulla stagione in corso. Un problema che non ha toccato soltanto la Juventus nelle ultime settimane. La fin qui tribolata stagione del Real Madrid di Carlo Ancelotti ha subito un duro colpo a seguito del grave infortunio occorso al difensore centrale brasiliano, Eder Militao. Il difensore dei Bianchi di Spagna ha riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore della gamba destra, con interessamento del menisco.

Ramos sì è offerto al nuovo club: arrivato un ‘reale’ no

Come per il suo connazionale e collega bianconero Bremer, la stagione di Militao è da considerarsi già conclusa. Ed il Real Madrid, come la Juventus, è alla ricerca di rinforzi per la sua difesa.

Il club campione di Spagna e d’Europa si sta guardando attorno. Sono diversi i nomi che circolano in ambiente Real e che potrebbero vestire a breve la ‘camiseta blanca’. Tranne uno. Il nome del ‘non eletto’ lo ha fatto El Chiringuito TV su X: “RAMOS si è offerto al MADRID e gli è stato detto di no“. Sergio Ramos, classe 1986, è stato una colonna del Real per 16 anni nei quali ha vinto 5 volte la Liga e 4 Champions League. Ora, però, non c’è più spazio per lui a Madrid. Ed il grande difensore spagnolo non è, e non sarà, un obiettivo ‘reale’ della Juventus. La società bianconera non intende infatti rivolgersi a giocatori svincolati per risolvere le sue emergenze difensive.

Pertanto, come il Real Madrid, anche la Juventus, e Cristiano Giuntoli, guarderanno altrove.