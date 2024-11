Stagione finita e ribaltone Danilo: colpo di scena Juve

La Juventus potrebbe veder cambiare improvvisamente il futuro di Danilo, ovvero uno dei difensori di maggiore esperienza in rosa.

Una delle maggiori delusioni della nuova stagione in casa Juventus è arrivata da un senatore, un punto fermo delle ultime stagioni che però sta faticando a ritrovare l’identità. Parliamo di Danilo Luiz da Silva, il duttile ed esperto difensore brasiliano che già con Massimiliano Allegri in panchina era stato promosso nuovo capitano bianconero, dopo l’addio di Chiellini e Bonucci.

Peccato che con l’avvio del nuovo ciclo targato Thiago Motta, il calciatore classe ’91 stia faticando a trovare ritmo e prestazioni positive. Non a caso l’allenatore della Juve da inizio stagione l’ha impiegato soltanto due volte dal 1′ minuto, preferendogli compagni ben più giovani.

Nonostante il grave infortunio di Bremer, che resterà fermo fino al termine di questa stagione, Danilo ha avuto comunque pochissimo spazio. A peggiorare la situazione anche alcuni errori gravissimi contro Stoccarda, Inter e Parma, distrazioni decisive che hanno condizionato il risultato finale. Il futuro di Danilo è dunque in bilico, vista anche la scadenza di contratto a giugno 2025, ma già a gennaio potrebbe cambiare sorprendentemente qualcosa.

Danilo verso la big europea: occasione low-cost a gennaio

Nonostante i 33 anni di età e le prove stagionali tutt’altro che irreprensibili, il nome di Danilo è stato accostato nelle ultime ore ad un top club europeo, alla caccia di un difensore d’esperienza per il proseguo della stagione. Parliamo del Real Madrid, la squadra campione d’Europa in carica che vuole rinforzare il pacchetto centrali.

Il Real di mister Ancelotti infatti ha bisogno di un nuovo innesto in difesa, dopo l’ennesimo stop grave della stagione. Dopo aver già perso per infortuni al ginocchio sia Carvajal che Alaba, nell’ultimo match di campionato i madrileni hanno dovuto fare i conti con la rottura del legamento crociato di Eder Militao, il quale ha terminato anzitempo la sua stagione calcistica.

Danilo è uno dei nomi proposti al Real Madrid per rimpiazzare il connazionale brasiliano infortunato. Un affare low-cost che potrebbe svilupparsi a gennaio e che la Juventus valuterebbe senza dubbio, visto il poco feeling tra Motta ed il numero 6. Una chance intrigante per l’ex Porto che andrebbe a giocare in un club d’élite per il resto della stagione.

In caso di cessione di Danilo, la Juve dovrebbe poi forzatamente virare su un centrale di alto livello per rimpolpare il reparto. Il profilo più chiacchierato è quello di Milan Skriniar, esubero del PSG, che potrebbe arrivare con la formula del prestito.