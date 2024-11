Colpo alla Vlahovic: trattativa per giugno, Giuntoli lo anticipa a gennaio

La storia si ripete, la Juventus prepara il colpo a sorpresa già per il mese di gennaio: i tifosi possono iniziare ad esultare

24 punti in 12 partite per la Juventus di Thiago Motta che, dopo la bella vittoria sul Torino, tornerà in campo per la super sfida di San Siro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il big match contro il Milan per tastare le ambizioni bianconere in ottica Scudetto, dunque, è già all’orizzonte.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e le esigenze manifestate da Thiago Motta – nonostante una sessione estiva sontuosa – si sono già palesate. In primis, per alcuni pesantissimi infortuni. Come quello di Gleison Bremer che ha chiuso anzitempo la stagione per il grave infortunio al ginocchio. Il ko del brasiliano sta pesando non poco al centro della retroguardia bianconera e così si stanno già valutando diversi nomi per rimpolpare la difesa nel mese di gennaio.

Attenzione perché Cristiano Giuntoli, da questo punto di vista, ha in mente una strategia decisamente chiara che potrebbe far felice l’allenatore italiano. Come già successo in passato con Dusan Vlahovic, adesso la dirigenza bianconera ha in mente un grande colpo per il mese di gennaio. I tifosi non potrebbero chiedere di meglio, ecco la strategia per arrivare ad un profilo considerato ideale per la rosa di Thiago Motta.

Juve, Vlahovic bis: ecco il colpo ‘anticipato’

Lo speaker di ‘Radio 105’ Edoardo Mecca su ‘X’ ha rivelato quello che a conti fatti potrebbe essere il primo colpo dell’anno nuovo per la Juventus di Thiago Motta. Una sorpresa che farebbe felici i tifosi bianconeri nelle prime settimane del 2025: occhio alla difesa.

Era il 28 gennaio 2022 quando, con un colpo a sorpresa, i bianconeri anticiparono la concorrenza ed i tempi e portarono Dusan Vlahovic a Torino. Un affare che avrebbe potuto concretizzarsi sei mesi dopo ma la dirigenza decise di fare uno sforzo per regalare subito ad Allegri il centravanti. La storia, adesso, potrebbe ripetersi con un grande difensore: si parla di Jorrel Hato, gioiello dell’Ajax che la dirigenza torinese avrebbe messo da un pò nel mirino.

“A gennaio la Juve dovrebbe prendere Hato che giocherebbe da centrale sinistro e/o terzino sinistro”. Il riferimento di Mecca è quindi sia all’infortunio di Bremer, che tornerà a disposizione a fine stagione, che quello più recente di Juan Cabal. “Anche perché un difensore forte a giugno andrà preso, tanto vale anticipare”, ha concluso l’attore e speaker.

Ed in effetti Jato, classe 2006, potrebbe essere l’investimento ideale per presente e futuro: la richiesta del club olandese sarebbe di 30 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e nato a Rotterdam, ha all’attivo 20 presenze con 3 gol e 4 assist vincenti con i ‘Lancieri’: da gennaio, il suo futuro, potrebbe chiamarsi Juventus.