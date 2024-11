Colpo di scena Juventus, svolta definitiva: resta in bianconero

Colpo di scena Juventus. Non cessano le voci riguardanti possibili operazioni in entrata ed in uscita della società bianconera in vista del mercato di gennaio.

La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli, con Thiago Motta in panchina, ha dovuto necessariamente fare delle scelte per alimentare economicamente il proprio mercato.

Scelte spesso dolorose poiché hanno riguardato giovani talenti di sicuro avvenire. La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli, con Thiago Motta in panchina ha, però, proseguito la ‘sana’ abitudine di dare spazio ai talenti venuti fuori dalle formazioni minori, Next Gen in testa. In questi giorni due di loro hanno festeggiato la loro prima convocazione nelle rispettive nazionali. Nicolò Savona, classe 2003, convocato dal commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, mentre Samuel Mbangula, classe 2004, è entrato a far parte della nazionale del Belgio. E mentre sul difensore italiano non corrono voci di mercato che annunciano un’imminente sua cessione, per quanto riguarda l’attaccante belga le voci si infittiscono e lasciano dubbi riguardanti il suo immediato futuro. Dopo gennaio sarà ancora bianconero?

Colpo di scena Juventus: Mbangula non si muove

Il mercato che attende la Juventus, nella prossima sessione invernale, potrebbe essere nuovamente dispendioso. Sono pertanto possibili alcune uscite ‘indispensabili’ per finanziare le altrettanto ‘indispensabili’ entrate.

Anche Samuel Mbangula può rappresentare un prospetto cedibile per la Juventus? Al momento parrebbe di no. Lo stesso entourage dell’attaccante bianconero, infatti, esclude un’operazione in uscita a gennaio. Il giocatore intende proseguire il percorso di crescita intrapreso, fin qui con ottimi risultati, con Thiago Motta. Nel caso in cui fossero necessarie delle cessioni per finanziare le diverse, almeno sulla carta, operazioni in entrata, Cristiano Giuntoli si rivolgerebbe verso altri profili, Danilo? Pertanto la Juventus non intende recidere il cordone ombelicale con la sua meglio gioventù. Almeno fino a quando ciò sarà sostenibile.