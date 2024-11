Inter e Juventus al tappeto: arriva il Real e se lo porta via

Inter e Juventus al tappeto. Il mercato di gennaio si prospetta scoppiettante come non mai per le grandi di Serie A. Ma il Real Madrid…

Il sempre più imminente mercato di ‘riparazione’ di gennaio potrebbe presto trasformarsi in un mercato di profonda ‘ristrutturazione’ per diversi grandi club europei.

La prima parte di stagione sta regalando non poche sorprese e continue prestazioni non soddisfacenti per alcuni dei club più celebrati e vincenti d’Europa. Se in Premier League si sta assistendo ai ripetuti ‘rovesci’ del Manchester City di Pep Guardiola, nella Liga l’andamento molto lento del Real Madrid di Carlo Ancelotti desta pari impressione. I due club che si sono contesi l’ultima edizione della Champions League stanno pagando caro anche una serie di gravi infortuni, Rodri tra le fila dei Cityzens ed in ultimo Militao, per quanto riguarda invece i Bianchi di Spagna. Gennaio le vedrà protagoniste. Durante la sessione invernale il Real Madrid entrerà ‘massicciamente’ sul mercato per trovare il sostituto di Militao e per ridisegnare l’intera sua difesa. Una notizia che non farà piacere alla Juventus ed all’Inter.

Inter e Juventus al tappeto: Jonathan Tah vola a Madrid

Anche Juventus ed Inter proveranno ad inserire nuovi difensori nella loro rosa. In casa Juventus la doppia perdita, e per l’intera stagione, di Gleison Bremer e Juan Cabal, impone un doppio acquisto.

Così come in casa Inter dove Beppe Marotta sta preparando la successione di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Il sicuro ingresso sul mercato del Real Madrid alla ricerca di uno, o più difensori, ci viene confermato da Transfer News Live che su X annota come i campioni d’Europa e di Spagna abbiano intenzione di ingaggiare Trent Alexander-Arnold, Jonathan Tah e Alphonso Davies. Tre prospetti di qualità, tutti peraltro ‘reperibili’ a parametro zero a giugno prossimo. Jonathan Tah, classe 1996, difensore centrale del Bayer Leverkusen, è nome presente nelle liste delle preferenze sia della Juventus che dell’Inter. La concorrenza per il difensore tedesco di origine ivoriane aumenta nella forma meno gradita. Un Real Madrid come concorrente di mercato non è augurabile per nessuno.

Tanto meno per la Juventus e l’Inter di oggi.