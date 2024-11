L’annuncio è arrivato: la Juve prepara il grande ritorno

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno preparando il grande colpo per gennaio: si punta e si studia al suo ritorno

Con il campionato fermo, per cause di forza maggiore, per lasciare spazio alle Nazionali (impegnate nei match di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo), le squadre continuano a lavorare. Nonostante in rosa ci siano pochi calciatori a disposizione per gli impegni citati in precedenza. Un discorso che riguarda soprattutto la Juventus.

Nelle ultime ore i bianconeri hanno ricevuto un’altra terrificante notizia dall’infermeria: Juan Cabal, dal ritiro della nazionale colombiana, ha riportato un serio infortunio. Si teme, infatti, anche per lui la rottura del legamento crociato anteriore. Se il tutto dovesse essere confermato allora la sua stagione potrebbe essere già giunta al termine.

Di conseguenza la Juventus attende, anche con una certa ansia, l’apertura del calciomercato invernale di gennaio. Tra gli obiettivi, infatti, non c’è solamente quello di trovare un vice Vlahovic (Milik ancora out per infortunio ma non convince del tutto Motta), ma anche due difensori: un terzino di sinistra ed un centrale. Al posto di Bremer, anche lui crociato ko, si punta al grande ritorno.

Calciomercato Juventus, si punta al grande ritorno per la difesa

Nel corso dell’evento, tenutosi ad Anghiari, “La Clessidra” è intervenuto il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Intercettato dai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘ il giornalista di ‘Sky Sport‘ ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato invernale del prossimo anno. Tra le tantissime domande che gli sono state poste anche quelle riguardanti la Juventus. Il club bianconero è “condizionato” nel fare più di un acquisto.

In particolar modo nella retroguardia difensiva dove le cose non stanno andando affatto bene. Il vero obiettivo principale per la difesa, posizione centrale, è quella di riportare in Serie A il rumeno Radu Dragusin. Attualmente in forza al Tottenham, l’ex Genoa sta avendo più di qualche problema nell’ambientamento in Premier League. Fino a questo momento della stagione ha collezionato solo 9 presenze (tra campionato e coppe). Non è considerato un titolare per il tecnico australiano Postecoglou.

Ed è per questo motivo che un suo ritorno, in Italia, è tutt’altro che da scartare. Il classe 2002, inoltre, è una vecchia conoscenza dei bianconeri: cresciuto nelle giovanili del club piemontese (dal 2018 al 2020), dopo essere stato utilizzato nella Next Generation ha fatto il suo esordio anche tra i grandi nella stagione 2020-21. Poi i prestiti alla Sampdoria e Salernitana prima della cessione, a titolo definitivo, al Genoa. Proprio con i rossoblù è esploso calcisticamente.

Grazie alle sue prestazioni e, soprattutto, gol ha permesso al ‘Grifone’ di ritornare in Serie A. Nel gennaio di quest’anno ha catturato le attenzioni del Tottenham che, senza perdere altro tempo, lo ha portato nel Regno Unito. Ora starebbe iniziando a sentire la nostalgia del nostro Paese. Anche se, allo stesso tempo, bisogna precisare un paio di cose. In primis è che sul calciatore non ci sarebbe solo la Juventus, ma anche il Napoli. Seconda cosa il Tottenham non vorrebbe farlo partire in prestito, ma solo in maniera definitiva.