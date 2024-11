Ritorna clamorosamente alla Juventus: Thiago Motta ha detto sì

Ritorna clamorosamente alla Juventus per riparare alla priorità assoluta in vista del mercato di gennaio: un affidabile centrale difensivo.

Le emergenze ci sono e tutte hanno un loro preciso peso specifico all’interno dell’attuale rosa della Juventus. Ma come già avvenuto durante la sessione estiva anche nella finestra di mercato di gennaio occorrerà fare delle scelte.

Il non ritorno in campo di Arek Milik sta costringendo agli straordinari Dusan Vlahovic e l’altra tegola caduta tra capo e collo sui bianconeri dalla Colombia, con l’infortunio di Juan Cabal, anche per lui la stagione è terminata con largo anticipo, complicano non poco i piani di Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero, in accordo con Thiago Motta, sa che ‘la priorità tra le priorità’ è il sostituto di Gleison Bremer. Il resto, se possibile, verrà dopo.

Ritorna clamorosamente alla Juventus: ecco Radu Dragusin

Un difensore centrale affidabile, ancor meglio se mancino, no svincolato ma prospetto che duri nella Juventus anche dopo il ritorno del gigante d’ebano brasiliano. Questo un succinto identikit del prospetto ricercato da Cristiano Giuntoli.

Sul prossimo difensore centrale della Juventus si è voluto soffermare Cristiano Corbo su Il Bianconero: “Nelle ultime ore si sono fatti più intensi i contatti per Dragusin, che spunterebbe tutte le caselle dei desideri bianconeri. Giovane, forte, scontento, solo 4 presenze in Premier finora e comunque già formato con il bianconero addosso”. Radu Dragusin, classe 2002, nazionale rumeno, milita attualmente nelle fila del Tottenham. Nel suo palmarès figurano due trofei vinti con la maglia della Juventus: Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Conosce la Serie A, conosce, soprattutto, la Juventus. Giovane di prospettiva, il difensore rumeno potrebbe rappresentare un investimento importante, sotto tutti punti di vista, per la società bianconera. Radu Dragusin potrebbe essere quindi il primo rinforzo per la difesa di Thiago Motta. Accanto a lui, necessariamente, occorrerà un altro difensore centrale. Al momento, infatti, non sembra presente, nell’agenda di Cristiano Giuntoli, l’acquisto di un esterno basso che vada coprire il vuoto lasciato da Juan Cabal.