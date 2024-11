Sinner con l’ex Juve, le telecamere beccano il numero uno al mondo

Al termine della seconda gara del suo girone alle ATP Finals di Torino, il tennista azzurro numero uno al mondo ha incontrato un personaggio del mondo Juve

Dopo che si è disputato il derby della Mole lo scorso fine settimana che ha visto la vittoria della Juve sul Toro, adesso durante questa sosta per le gare delle Nazionali la città di Torino ha cambiato focus. Tutti gli occhi del capoluogo piemontese a livello di sport ora sono infatti puntati sul tennis con le ATP Finals che si stanno svolgendo proprio in questi giorni in città come già accaduto negli ultimi anni per la gioia di tutti gli amanti italiani di tennis visto che hanno la possibilità di vedere le partite da vicino.

Anche quest’anno tra i protagonisti assoluti c’è Jannik Sinner che – dopo essere divenuto nel corso del 2024 il numero uno nel ranking ATP – adesso è tra i favoriti per la vittoria finale di questa competizione che si svolge a Torino. Al termine del suo secondo match nel girone, il campione degli ultimi Australian Open e US Open ha incontrato un personaggio del mondo Juventus che negli ultimi anni è stato – tra elogi e critiche – un volto bianconero.

Sinner incontra Allegri dopo la vittoria nel match delle ATP Finals

Come si vede in un filmato pubblicato dal profilo Instagram ufficiale della FederTennis, in seguito alla sua vittoria contro Taylor Fritz nel suo secondo incontro del gruppo “Ilie Nastase”, Sinner ha fatto due chiacchiere e scattato alcune foto con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano infatti è appassionato anche di tennis, oltre che (come noto a tutti) di calcio e ippica, e infatti in questi giorni in cui si svolgono le ATP Finals ne ha approfittato per andare a vedere dal vivo alcune spettacolari partite che si stanno svolgendo a Torino. Naturalmente Allegri non ha perso l’occasione per vedere il match di Sinner e l’azzurro numero uno al mondo al termine della partita vinta contro Fritz lo ha salutato.

Come si vede nel video, i due hanno anche scherzato con Sinner che dopo aver visto Allegri ha esclamato: “Ho visto un gran rovescio ieri”, riferendosi probabilmente a qualche colpo tennistico che l’ex allenatore della Juve ha dato nelle scorse ore. Il tecnico toscano ha riso e poi risposto: “Complimenti Jannik, avevo previsto un 6-2 oggi“, quando invece Sinner ha vinto con un doppio 6-4 contro Fritz.