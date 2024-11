Thiago Motta lo vuole a tutti i costi: tradimento ad un passo

Thiago Motta è al lavoro con la società per cercare di trovare i rinforzi giusti che possano sistemare una difesa decimata dagli infortuni.

Dopo il ko di Bremer, la Juventus si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Cabal che resterà fuori per tutto il resto della stagione. Un altro grande problema per Thiago Motta che fino a gennaio dovrà fare i conti con una rosa decimata per quello che riguarda la retroguardia.

La Juventus, almeno per il momento, ha deciso di non andare ad attingere alla lista svincolati volendo attendere la riapertura del calciomercato per rinforzare la squadra di Thiago Motta. I rinforzi saranno per forza di cose due. Arriverà un centrale e, con ogni probabilità, un terzino sinistro che possa andare a sostituire l’ex Verona. Il tecnico italo-brasiliano ha fatto le sue richieste e la Juve è pronta a chiudere un colpo che rappresenterebbe un tradimento in Serie A.

Affare ad un passo: Juve, colpo in difesa

La Juventus ha deciso di puntare in maniera decisa su Milan Skriniar in vista del mercato di gennaio. Il difensore del PSG sta trovando poco spazio alla corte di Luis Enrique con i francesi pronti a liberarsi del suo pesante ingaggio con una cessione in prestito.

Il passato all’Inter, anche con la fascia da capitano in più di un’occasione, rappresenta un possibile tradimento per i nerazzurri che non vorrebbero vedere il difensore con la maglia bianconera. La Juventus ha messo in cima alla lista dei desideri il centrale che sarebbe pronto a tornare in Serie A per giocare con maggiore continuità dopo il difficile adattamento al PSG.

I primi contatti tra Juventus e PSG ci sono stati con i francesi che non chiudono le porte alla cessione del classe 1995. Possibile che l’affare possa andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se, al momento, il problema più grande sembra essere quello dell’ingaggio del calciatore. Il centrale, infatti, guadagna circa 9 milioni di euro a stagione fino al giugno del 2028 e, per accettare la Juventus dovrà ridursi lo stipendio.

La dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Thiago Motta lo slovacco. Nel frattempo si lavora anche sul terzino sinistro con Fabiano Parisi che è in pole position. Il terzino della Fiorentina trova poco spazio alla corte di Raffaele Palladino ed è un profilo gradito alla Juventus.