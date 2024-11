Allarme prima di Milan-Juventus: si ferma un altro big

Allarme prima di Milan-Juventus. Per l’appuntamento di San Siro i due tecnici devono fare i conti con gli abili ed arruolati. Ed arriva un altro k.o.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 18.00. A San Siro ci sarà Milan-Juventus. Per la formazione bianconera sarà un nuovo scontro diretto poche settimane dopo il rocambolesco 4-4 contro l’Inter.

Una sfida tra due delle tre storiche grandi del calcio italiano. Una sfida mai banale, nemmeno quando si tratta di una ‘semplice’ amichevole. I due tecnici, Paulo Fonseca e Thiago Motta, soltanto dalla settimana prossima potranno preparare al meglio la grande sfida del Meazza, quando cioè avranno a disposizione tutti gli effettivi di ritorno dalle varie nazionali.

Tutti a disposizione per modo di dire dal momento che dall’elenco a disposizione di Thiago Motta sono stati depennati diversi nomi diversi. Vecchi e nuovi. Accanto a Bremer, Milik, Gonzalez ecco anche Cabal. L’esterno colombiano, come il brasiliano, ha già chiuso la sua stagione. Paulo Fonseca sta iniziando a fare le sue valutazioni in vista dello scontro diretto.

Ed anche per il tecnico portoghese non giungono novità tranquillizzanti.

Allarme prima di Milan-Juventus. Si blocca Theo Hernandez

Altro ritiro di nazionale ed altra notizia allarmante per un club italiano. Dopo la mazzata Juan Cabal in casa Juventus, è ora il Milan a tremare per un suo big.

Dal ritiro della Francia, prossima avversaria dell’Italia in Nations League, è giunta infatti la notizia che Theo Hernandez non si è allenato per via di un problema fisico. Si parla di una contusione al ginocchio che ha impedito all’esterno francese del Milan di scendere in campo nell’odierna rifinitura. Dalle prime informazioni, però, le condizioni del rossonero non desterebbero eccessive preoccupazioni.

Ma con Milan-Juventus all’orizzonte è consigliabile la massima prudenza. Per evitare incresciose conseguenze e successive, interminabili polemiche.