Altro che Juventus, salta tutto: scacco matto Bayern Monaco

Altro che Juventus, salta tutto. I piani di Cristiano Giuntoli potrebbero presto subire repentini cambiamenti. La concorrenza non aspetta.

La stagione in corso ha già presentato un conto salato alla Juventus. Due infortuni, Gleison Bremer e Juan Cabal, che hanno privato di fatto Thiago Motta di due importanti pedine per il resto dell’annata.

Il mercato di gennaio è ora quasi invocato dalla Juventus. Occorrerà porre riparo alle diverse emergenze, e non soltanto a quelle causate da gravi infortuni. In casa Juventus rimane infatti sempre in primo piano la vicenda legata a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, con il contratto in scadenza nel 2026, ha un ingaggio che in questa stagione toccherà la doppia cifra, 10 milioni di euro, per arrivare a 12 il prossimo anno. Cristiano Giuntoli intende prolungare il contratto del classe 2000 e spalmare il suo ingaggio su più stagioni. Al momento non sembrano esserci novità su questo fronte. L’entourage del serbo tace.

Altro che Juventus, salta tutto: Jonathan David va altrove

Il mercato di gennaio potrebbe portare alla Juventus, tra le altre cose, anche il vice-Vlahovic. Potrebbe però, allo stesso tempo, regalare a Thiago Motta il sostituto dell’attaccante serbo.

Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese del Lille, è un prospetto inseguito da tutta Europa, Juventus compresa. Florian Plettemberg ci fa sapere come anche il Bayern Monaco stia monitorando da vicino la situazione dell’attaccante canadese. L’esplosivo inizio di stagione di Jonathan David, 7 gol in Ligue 1 e 4 in Champions League, non ha fatto altro che aumentare ulteriormente l’interesse attorno al centravanti del Lille. La scadenza del contratto di Jonathan David con il club francese, datata 30 giugno 2025, non fa che rendere ancora più appetibile l’affare in vista dell’estate. Cristiano Giuntoli segue gli sviluppi della vicenda-David costantemente, ma la concorrenza aumenta. Ed è sempre più forte.