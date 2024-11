Arriva in prestito con diritto di riscatto: dalla Premier ecco il pupillo di Thiago Motta

La Juventus sta preparando il colpo per gennaio: rinforzi in arrivo per la Juventus di Thiago Motta falcidiata dagli infortuni.

Ultima sosta dell’anno da sesta in classifica per la Juventus che può comunque essere soddisfatta del proprio percorso. Anche se le cose da aggiustare sono ancora svariate, d’altronde il ciclo di Thiago Motta è iniziato appena qualche mese fa, la Vecchia Signora regala comunque la sensazione di poter lottare per il vertice. Tornare a vincere lo scudetto sarebbe il massimo.

Per riuscire nell’impresa sarà però necessario evitare che a pensarci sia la sorte, la Juve deve rimboccarsi le maniche, a partire dai piani alti, e aiutare sia tecnico che rosa. In che modo? Sicuramente puntando su qualche rinforzo in grado di essere d’aiuto già nell’immediato. Dopo la pausa si andrà dritti fini a marzo, prima di cedere nuovamente il passo alle nazionali, e lì si vedrà veramente chi può puntare al tricolore.

I problemi in difesa vanno dunque sistemati e gennaio offrirà una grande occasione per colmare i buchi nella rosa. Motta ha lavorato alacremente fianco a fianco alla società e avrebbe anche dato a chi di dovere una lista con alcuni nomi su cui puntare. Tra questi c’è un suo vecchio pallino da poco trasferitosi in Premier League. Prenderlo sarebbe di grande aiuto.

Calciomercato Juventus, rinforzi in difesa: arriva a gennaio

Anno scorso passato in Serie A, a bordo del Bologna, per lui che a fine stagione è tornato a casa dopo il termine del prestito con diritto. A volerlo fu Motta e ora i due potrebbero ritrovarsi. Il nome caldo per la difesa bianconera è ora quello del danese Victor Kristiansen, terzino sinistro che al suo primo e unico anno in Italia ha collezionato la bellezza di 32 apparizioni fornendo anche 4 assist ai propri compagni.

Numeri tutt’altro che banali per il classe 2002 danese che con Motta ha dimostrato di poter essere un prezioso elemento per il campionato. Per la Juventus rappresenterebbe un profilo di assoluta importanza, soprattutto dopo il k.o. di Juan Cabal. L’ex Hellas Verona si è rotto il crociato del ginocchio sinistro e questo lo obbligherà ad una lunga riabilitazione, la gravità dell’infortunio non gli permetterà di tornare in campo prima della nuova stagione.

Davvero un brutto momento per la Juve che è così costretta a fare i conti con un altro tremendo stop, io danno è praticamente identico a quella che ha colpito Bremer. E siccome i terzini mancano, la Vecchia Signora dovrà necessariamente fare nuovi investimenti. Il ventiduenne ex rossoblù può lasciare il Leicester già a gennaio e trasferirsi alla Continassa con la formula del prestito.