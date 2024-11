Cash e scambio con Zirkzee: bye bye Juventus, è finita

Cash e scambio con Zirkzee. Approssimandosi la sessione di mercato invernale all’orizzonte della Juventus riappare il tulipano ex Bologna.

Thiago Motta fa i conti con le assenze in campo dovute alle chiamate delle diverse nazionali. La sfida di San Siro contro il Milan è ancora lontana ed il tecnico italo brasiliano ne approfitta per scambiare quattro chiacchiere con Cristiano Giuntoli.

C’è un mercato di gennaio da pianificare dove occorrerà fare delle scelte ‘di campo’. Nel senso letterale del termine. Difesa ed attacco da sistemare, con il solo centrocampo che dovrebbe rimanere così com’è. Due difensori k.o. per il resto della stagione ed un attacco che poggia sulle sole spalle di Dusan Vlahovic. E se per la difesa continuano a venir fuori soluzioni più o meno credibili, per il fronte offensivo ecco rispuntare una vecchia conoscenza della Juventus e, soprattutto, di Thiago Motta.

Cash e scambio con Zirkzee: la Juventus l’ha perduto

Joshua Zirkzee è ora al Manchester United. Un investimento da 40 milioni di euro che non sta dando i risultati sperati. Il club inglese sembra voler guardare altrove. E sa anche in quale direzione.

Ne è convinto l’esperto di calciomercato di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, il Manchester United sembra avere le idee chiare riguardo il futuro. Il suo pensiero il giornalista lo ha espresso ai microfoni di AreaNapoli.it. “Il Manchester United sarebbe sulle tracce di Victor Osimhen. Mi hanno riferito che gli inglesi, tramite mister Amorim, potrebbero inserire nella trattativa per Osimhen l’attaccante ex Bologna Zirkzee”.

Uno scenario che non favorirebbe certo l’idea che sta frullando da un po’ di tempo nella mente di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta: riportare in Italia Joshua Zirkzee per fargli indossare la maglia bianconera. Il progetto del Manchester United è chiaro e qualora venisse confermato rappresenterebbe un ostacolo difficilmente superabile per la formazione bianconera. Per Joshua Zirkzee alla Juve non rimarrebbe che una sola carta: Thiago Motta.