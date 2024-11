Cessione bloccata, Thiago Motta ha detto no: resta alla Juve

La sosta per le nazionali ha dato il via a diverse mosse di mercato in vista della sessione invernale di trattative. La Juventus, conscia della situazione difficile in difesa, è pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

I ko di Bremer e Cabal lasciano in grande difficoltà la Juventus per quello che riguarda la propria difesa con i bianconeri che dovranno cercare di sistemare il pacchetto arretrato.

La dirigenza ha deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati ma di attendere gennaio prima di andare a chiudere degli affari che possano andare a sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano è costantemente in contatto con la squadra mercato di Cristiano Giuntoli per indicare quelli che potrebbero essere i nomi che fanno al caso della squadra bianconera e quali devono essere le mosse da mettere in pratica anche per quello che riguarda il mercato in uscita.

Calciomercato Juventus, salta una cessione: Thiago Motta lo vuole in bianconero

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile addio di Danilo alla Juventus durante il mercato di gennaio con il brasiliano che è scivolato in maniera netta nelle gerarchie della squadra bianconera. Il centrale non vuole perdere il posto in nazionale e vorrebbe giocare di più in vista della seconda parte di stagione.

Thiago Motta ha però deciso di bloccare la partenza del difensore brasiliano e di tenerlo a Torino almeno fino alla fine della stagione in corso. I ko di Bremer e Cabal hanno messo in forte emergenza la retroguardia bianconera e Thiago Motta non vuole rivoluzionare completamente un reparto che in inverno necessiterà già di due colpi in entrata.

Sembra quindi saltata la partenza del difensore brasiliano che appare destinato a restare in bianconero fino alla fine del campionato. Possibile però che possa essere rivista la clausola che vorrebbe il rinnovo automatico del contratto di un anno nel caso in cui dovesse essere raggiunto un determinato numero di presenze.

I nomi più caldi per quello che riguarda la difesa della Juventus sono quelli di Milan Skriniar e Jakub Kiwior, entrambi che potrebbero fare ritorno in Serie A dopo le esperienza rispettivamente al PSG e all’Arsenal. Nelle prossime settimane la Juventus cercherà di stringere per il profilo che, sia sul lato tecnico che economico, possa fare maggiormente al caso della squadra allenata da Thiago Motta.