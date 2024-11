Dalla Juventus al Torino, retroscena che lascia i tifosi senza parole

La rivalità tra Juventus e Torino contraddistingue il calcio piemontese ma non sono pochi i trasferimenti da una sponda all’altra della città

Nell’ultimo turno di campionato prima della sosta la Juventus ha vinto il suo ennesimo derby della Mole contro i rivali cittadini del Torino. Un 2-0 in favore dei bianconeri che ha affossato ancora una volta l’umore dei granata dopo la stracittadina e che ha invece rilanciato le ambizioni della squadra di Thiago Motta per andare a caccia della vetta della classifica nelle prossime giornate.

La Juve dovrà inoltre affrontare ben tre sfide consecutive lontano da Torino non appena tornerà in campo dopo la fine di questa sosta per le Nazionali. I bianconeri se la vedranno, in ordine con Milan, Aston Villa e Lecce ma sempre in trasferta tra Serie A e Champions League. Nel frattempo spunta un incredibile retroscena di mercato su un passaggio di un giocatore juventino nella formazione rivale del Toro.

Juventus, spunta un retroscena su un possibile passaggio di Savona al Torino

Uno die giocatori che si sta mettendo più in risalto in questo nuovo progetto della Juventus targato Thiago Motta, è senza dubbio Nicolò Savona. Il terzino destro classe 2003 è una delle grandi sorprese positive fin qui in questo avvio di stagione dei bianconeri perché è stato lanciato al momento giusto dal tecnico italo-brasiliano quando in pochi se lo sarebbero aspettati.

In queste ore è però emerso un retroscena di mercato legato a qualche anno fa che svela come Savona sarebbe potuto finire nell’altra squadra di Torino, ovvero proprio il Toro. A raccontarlo è Andrea Bonatti, ex allenatore della Primavera juventina, che ha concesso un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com nelle scorse ore e ha parlato anche della crescita del terzino classe 2003 con il quale ha lavorato proprio ai tempi delle giovanili.

Bonatti ha raccontato che Savona in Primavera non era un titolare fisso e che giocando poco era stato ceduto in prestito alla Spal per la stagione 2020/21. Al termine di quel campionato fu proprio il Torino a farsi sotto per cercare di mettere sotto contratto il talento bianconero che invece alla fine è rimasto alla Juve e ha potuto iniziare un percorso di crescita importante, arrivando a giocare oggi anche in Nazionale maggiore oltre che nella prima squadra della Juve grazie alla chance fornitagli da Motta.