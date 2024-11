Giuntoli cambia strategia, sale lo svincolato di lusso per la difesa – Juvelive.it

Il grave infortunio di Cabal ha stravolto i piani di mercato della Juventus. A Torino può sbarcare subito uno svincolato di lusso: il nome.

Il grave infortunio rimediato da Juan Cabal (stagione finita) ha cambiato i piani di mercato della Juventus. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in seguito al ko dell’ex Verona, ha infatti messo in stand-by la caccia ad un vice-Vlahovic per concentrarsi sui colpi tesi a potenziare il reparto difensivo alla luce anche dell’assenza di Gleison Bremer. Le opzioni di scelta per Thiago Motta, ora, sono ridotte al lumicino. Da qui la necessità di intervenire, senza escludere l’ingaggio di uno svincolato per tamponare subito l’emergenza.

Diversi i profili vagliati dal manager, il cui preferito risponde al nome di Milan Skriniar finito ai margini nel Paris Saint Germain. Lo slovacco, finora, ha totalizzato appena 4 presenze in campionato mentre in Champions League è sempre rimasto in panchina. Un bilancio deludente che, unito all’assenza di feeling con il tecnico Luis Enrique, lo ha spinto a valutare l’idea di lasciare la città della Tour Eiffel. Torino, in tal senso, rappresenta una meta gradita. Giuntoli punta a prenderlo in prestito ma, per chiudere l’affare, andrà sciolto il nodo relativo all’ingaggio.

L’ex Inter a Parigi percepisce uno stipendio da 9 milioni netti insostenibile per le casse della Vecchia Signora che, in sede di trattativa, chiederà al PSG di pagarne una quota sostanziosa. Le interlocuzioni proseguiranno e, secondo i bookmaker, ci sono buone possibilità che Skriniar vesta il bianconero: il suo arrivo alla corte di Motta è quotato a 4 su Sisal. Nell’orbita juventino è inoltre entrato, a sorpresa, un ex giocatore della squadra francese e del Real Madrid: parliamo di Sergio Ramos (in lavagna a 5). Un nome suggestivo, che potrebbe sbarcare in Italia immediatamente.

Mercato Juventus, Giuntoli cambia la strategia: può arrivare uno svincolato

Lo spagnolo 38enne, dopo aver lasciato il PSG a settembre 2023, è tornato al Siviglia dove ha totalizzato 37 apparizioni “condite” da 7 reti ed un assist. In estate le strade si sono poi separate, con il classe 1986 rimasto in attesa di una telefonata e di un progetto vincente. L’età non è più verde (a marzo farà 39 anni) tuttavia Ramos dispone di un carisma strabordante e di una grande esperienza in campo internazionale che intrigano Giuntoli.

Le altre strade battute conducono a Jaka Bijol dell’Udinese e Jhon Lucumi, che Motta ha contribuito a valorizzare ai tempi del Bologna. Vivo, infine, l’interesse nei confronti di Jonathan Tah legato al Bayer Leverkusen fino al 30 giugno.